Due morti e 160 contagi su 1.550 tamponi analizzati. La lista dei positivi in Irpinia altri 27 in città - cresce ancora, ma la percentuale tra test processati e casi trovati resta ferma intorno al 10% (10,3% ieri). Un rapporto inferiore alla media che fa segnare la Campania e al dato nazionale. Il Coronavirus, purtroppo, continua ad uccidere. Un paziente di 75 anni di Ariano Irpino aggredito dal Covid-19 è spirato ieri mattina all'ospedale Frangipane del Tricolle, dove si trovava in Terapia Intensiva. Sempre nella mattinata è morta una donna di Lioni di 86 anni. L'anziana era stata accompagnata al pronto soccorso della città ospedaliera il 24 novembre.

Risultata positiva al virus, era stata ricoverata nell'unità operativa di Medicina d'Urgenza e l'altro ieri trasferita al plesso Landolfi di Solofra dove è deceduta. Affranto il sindaco di Lioni, Yuri Gioino: «Un nuovo lutto. Un'altra persona ci lascia per questa maledetta malattia. Ci stringiamo alla famiglia». Il bollettino dell'Asl di ieri riporta un nuovo positivo residente nel comune di Aiello del Sabato; 3 di Altavilla Irpina; 1 di Ariano Irpino; 3 di Atripalda; 5 di Avella; 27 di Avellino; 1 di Baiano; 1 di Caposele; 1 di Castel Baronia; 2 di Contrada; 2 di Forino; 2 di Frigento; 1 di Guardia Lombardi; 2 di Lapio; 3 di Lauro; 3 di Lioni; 7 di Marzano di Nola; 2 di Mercogliano; 2 di Mirabella Eclano; 2 di Montecalvo Irpino; 7 di Monteforte Irpino; 3 di Montemiletto; 11 di Montoro; 5 di Moschiano; 3 di Mugnano del Cardinale; 4 di Nusco; 19 di Pago Vallo Lauro; 1 di Pietrastornina; 1 di Prata Principato Ultra; 6 di Pratola Serra; 3 di Quindici; 1 di Rotondi; 2 di San Michele di Serino; 2 di Santa Lucia di Serino; 4 di Santo Stefano del Sole; 3 di Solofra; 4 di Summonte; 3 di Taurano; 1 di Taurasi; 2 di Tufo; 1 di Vallata; 1 di Villamaina; 1 di Volturara Irpina; 1 di Zungoli.

Complessivamente in questa seconda ondata, calcolata dallo scorso luglio, sono 6.290 i casi in Irpinia, compresi guariti e decessi. Avellino arriva a 880, Montoro a 368. Avella sale a 310. Ancora: Mercogliano (210), Mirabella Eclano (199), Cervinara (196), Monteforte Irpino (188), Baiano (160), Atripalda (157), Ariano Irpino (148), Solofra (140).

Inoltre: Lauro (129), Grottaminarda (123), Mugnano del Cardinale (119), Sperone (95), Quindici (80), Montella (79), Volturara Irpina (77), San Martino Valle Caudina (75), Pratola Serra (72), Gesualdo (66), Forino (66), Frigento (65), Sirignano (63), Lioni (63), San Potito Ultra (59), Rotondi (59), Montemiletto (58), Serino (54), Moschiano (54), Aiello del Sabato (51), Marzano di Nola (51), Pago Vallo Lauro (51), Domicella (50), Sturno (48), Roccabascerana (47), Sant'Angelo dei Lombardi (46), Nusco (46), Fontanarosa (45), San Michele di Serino (43), Ospedaletto d'Alpinolo (42), Altavilla Irpina (41), Manocalzati (38), Vallata (38), Capriglia Irpina (37), Bonito (36), Flumeri (36), Cesinali (35), Venticano (34).



Inoltre: Savignano Irpino (33), Prata Principato Ultra (33), Grottolella (32), Candida (31), Taurano (31), Contrada (30), Montecalvo Irpino (27), Montemarano (25), Carife (24), Quadrelle (23), Bisaccia (23), Montefredane (23), Caposele (23), Santa Lucia di Serino (23), Summonte (23), Santo Stefano del Sole (21), Taurasi (21), Pietradefusi (20), Bagnoli Irpino (19), San Sossio Baronia (19), Pietrastornina (19), Salza Irpina (18), Guardia Lombardi (18), Cassano Irpino (17), Sorbo Serpico (16), Melito Irpino (16), Casalbore (16), Calitri (16), Chiusano San Domenico (16), Montefalcione (16), Villamaina (16), Torella dei Lombardi (15), Tufo (15), Castelfranci (14), Scampitella (14).

E ancora: Aquilonia (13), San Nicola Baronia (12), Vallesaccarda (11), Santa Paolina (11), Villanova del Battista (11), Zungoli (11), Lacedonia (9), Calabritto (8), Trevico (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Torre le Nocelle (7), Parolise (7), Castel Baronia (7), Lapio (7), Rocca San Felice (5), Greci (5), Torrioni (4), Montefusco (4), Teora (4), Morra de Sanctis (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Paternopoli (3), Montaguto (3), Sant'Andrea di Conza (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Castelvetere sul Calore (2).



