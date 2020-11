Si aggrava ancora il bilancio del focolaio covid alla clinica Malzoni di Avellino. Su 177 tamponi processati fino a questo momento 11 sono risultati positivi al nuovo coronavirus: 9 sono medici e infermieri della struttura di Viale Italia, due di una ditta esterna. A questi bisogna aggiungere, i 4 pazienti oncologici che hanno fatto scattare l'allarme giovedì scorso. Dunque, sono 15 in tutto i contagiati. Tutte le attività - ricoveri, interventi chirurgici e parti programmati - sono state sospese su disposizione della direzione sanitaria immediatamente dopo aver appreso della positività degli ospiti. Di conseguenza sono iniziate le dimissioni a domicilio degli altri degenti che si concluderanno oggi quando gli ultimi 12 lasceranno la Malzoni. Solo i degenti positivi, che sono asintomatici ma hanno altre gravi patologie, sono stati trasferiti in strutture specializzate (Loreto Mare e Villa Betania di Napoli e clinica Santa Rita di Atripalda). I dimessi a domicilio, come da protocollo, saranno richiamati tra 10 giorni per effettuare il tampone molecolare (come noto, infatti, la malattia ha un'incubazione che varia tra i 7 e i 14 giorni). Una prima sanificazione degli ambienti è stata effettuata venerdì da una ditta specializzata, un'altra ci sarà nel corso della prossima settimana, presumibilmente già domani, quando la struttura sarà vuota.

LEGGI ANCHE Napoli, braccialetto «Mobil Angel» per difendere le donne dalla violenza

La clinica, quindi, dovrebbe riaprire venerdì prossimo, come ha confermato la direttrice sanitaria Francesca Cillo in un'intervista rilasciata ieri al Mattino: «Contiamo di riprendere le attività da venerdì della prossima settimana». In massima sicurezza: «Il personale rientrerà in servizio a scaglioni, seguendo un calendario che muove dalla data dell'effettuazione dell'ultimo tampone negativo. Alla scadenza del decimo giorno, se negativi a un ulteriore test, medici e infermieri potranno tornare al lavoro». L'allarme, come detto, è scattato quando è emersa la positività di 3 pazienti ricoverati in oncologia ginecologica.

Probabile origine del focolaio, i tre, che dovevano essere sottoposti a un intervento chirurgico, avevano effettuato il tampone molecolare (con esito negativo) soltanto prima dell'ingresso in reparto, in quanto in questo periodo non è possibile effettuare la pre-ospedalizzazione. Usciti dalla sala operatoria hanno scoperto di essere infetti. Successivamente un altro degente, sempre oncologico, si è contagiato. Quindi è stato avviato lo screening sul personale sanitario. Come detto, su 177 tamponi processati fino a questo momento 11 hanno dato esito positivo al nuovo coronavirus. Nella giornata odierna, lo screening sarà completato e sarà diffuso un report ufficiale che darà contezza della diffusione del contagio all'interno della clinica. Le previsioni delle organizzazioni sindacali non sono rosee. Il segretario territoriale del Nursind Romina Iannuzzi si sbilancia: «A noi risulta dice - che il numero di contagiati tra operatori sanitari e amministrativi sia più alto». Poi riflette su quanto accaduto: «Questi lavoratori sono costretti a pagare due volte: per la loro salute e in ultimo per la beffa del mancato adeguamento contrattuale». E in riferimento al «Protocollo operativo del Piano regionale di potenziamento delle attività diagnostiche», la sindacalista sostiene: «Alla Malzoni pagano a caro prezzo la scelta di non aver investito in sicurezza e prevenzione, benché le disposizioni regionali avessero previsto che gli oneri derivanti da tali costi fossero a carico del servizio sanitario regionale». Il documento, licenziato dall'Unita di Crisi regionale, prevede che le case di cura effettuino test sierologici al proprio personale, con cadenza mensile e a eventuale esito positivo del test procedano con l'esecuzione di tampone naso-faringeo. Di questo, si potrebbe discutere nelle prossime ore durante un incontro tra direzione e parti sociali richiesto dal segretario generale della Funzione pubblica Cgil, Lica Morsa, «per avere notizie dettagliate sugli screening periodico e l'applicazione dei protocolli di sicurezza sia per i dipendenti e sia per i pazienti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA