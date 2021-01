Cifre da brividi: 9.392 persone contagiate e 202 vittime del Covid-19 nel 2020.

L'Irpinia è stata l'ultima provincia della Campania, in ordine di tempo, a registrare il primo caso di contagio. Era marzo e si guardava con attenzione e apprensione al quadro nazionale e a quello campano. Le altre realtà avevano già dovuto contare una o più persone infette. La provincia per alcuni giorni restò immune, poi venne travolta dallo tsunami Coronavirus quando spuntarono i casi di Ariano Irpino e a seguire di tutti i comuni. Eppure, fino a quel punto, il Covid-19 sembrava un problema confinato in Asia. A Bisaccia, il sindaco Marcello Arminio fece debuttare la quarantena per un commerciante cinese di rientro dal paese d'origine.

L'atteggiamento dell'esercente fu esemplare, encomiabile il supporto dell'amministrazione e della comunità locale per quella famiglia titolare di un negozio. Passati i 14 giorni si tirò un sospiro di sollievo perché l'uomo non aveva avuto alcun problema. Quasi contemporaneamente, uno studente cinese del Conservatorio di Avellino venne aggredito al Corso da alcuni ragazzi. Fu colpito con un pugno e offeso: «Coronavirus, torna a casa tua». Ma il Coronavirus era già in Italia e in provincia. Il contatore dei contagi iniziò a salire vertiginosamente, così come il numero di vittime.

E purtroppo anche l'ultimo dell'anno ha riservato un'amara sorpresa. A comunicarlo il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio: «Concludiamo questo difficile anno con la dolorosa dipartita di Generoso Lo Chiatto, nostro amato concittadino. Se ne è andato via per colpa del Covid contro il quale combatteva da settimane nella città di Genova dove si era temporaneamente trasferito. Generoso era un cittadino appassionato del suo territorio, sempre attivo nel sociale e pronto ad incoraggiare le iniziative che interessavano la nostra città».

Sono dunque 9.392 i casi registrati nel 2020: 608 nella prima ondata e 8.784 nella seconda cominciata a luglio, 58 i decessi nella scorsa primavera e fino all'estate e 144 dalle fine di agosto al 31 dicembre. Sono 41 gli ultimi positivi comunicati dall'Asl su 1.284 tamponi effettuati: 1 ad Aiello del Sabato, 2 ad Atripalda, 7 ad Avella, 1 ad Avellino, 2 a Calabritto, 2 a Capriglia Irpina, 2 a Contrada, 1 a Conza della Campania, 1 a Lauro, 1 a Mercogliano, 1 a Mirabella Eclano, 1 a Montefalcione, 1 a Montemarano, 2 a Montoro, 1 a Mugnano del Cardinale, 1 a Nusco, 1 a Ospedaletto d'Alpinolo, 3 Prata Principato Ultra, 1 Rotondi, 3 a San Michele di Serino, 1 a San Sossio Baronia, 1 a Sirignano, 1 a Sperone, 1 Torre Le Nocelle, 1 a Vallata, 1 a Venticano.

Il bilancio della seconda ondata, con guariti e decessi, riporta 8.784 casi: Avellino (1.180 contagi), Montoro (520), Avella (345), Mercogliano (281), Ariano Irpino (257), Monteforte Irpino (247), Mirabella Eclano (222), Cervinara (219), Atripalda (200), Solofra (191), Baiano (170), Grottaminarda (155), Lauro (152), Mugnano del Cardinale (143), Sperone (118), Montella (110), Altavilla Irpina (99), Montemiletto (96), Pratola Serra (94), Quindici (93), Gesualdo (92), Lioni (91), San Martino Valle Caudina (87), Forino (86), Nusco (80), Rotondi (80), Volturara Irpina (79), Sirignano (79), Serino (78), Frigento (75), Roccabascerana (69), Aiello del Sabato (65), Domicella (64), Fontanarosa (62), Ospedaletto d'Alpinolo (61), Serino (60), Sant'Angelo dei Lombardi (60), San Potito Ultra (59), Moschiano (58), Pago Vallo Lauro (58), Bonito (57), Marzano di Nola (56), Sturno (55), San Michele di Serino (55), Vallata (55), Capriglia Irpina (52), Flumeri (50), Venticano (49), Manocalzati (45), Cesinali (43), Montefalcione (43), Grottolella (41), Prata Principato Ultra (40), Contrada (38), Santa Paolina (36), Candida (36), Montemarano (36), Taurano (35), Savignano Irpino (33), Santa Lucia di Serino (33), Santo Stefano del Sole (33), Summonte (30), Montecalvo Irpino (30), San Sossio Baronia (30), Montefredane (28), Calitri (28), Taurasi (28), Chiusano San Domenico (28), Bisaccia (28), Casalbore (27), Quadrelle (27), Melito Irpino (26), Pietrastornina (26), Carife (25), Caposele (25), Montefusco (25), Scampitella (25), Villamaina (24), Salza Irpina (23), San Nicola Baronia (23), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Aquilonia (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Lapio (13), Castel Baronia (13), Calabritto (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Paternopoli (10), Parolise (9), Senerchia (9), Castelvetere sul Calore (8), Conza della Campania (8), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Teora (6), Rocca San Felice (6), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



