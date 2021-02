Ancora due decessi a causa del nuovo Coronavirus in Irpinia. Nel presidio ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino è morto un 89enne di Napoli, ricoverato già in gravissime condizioni nell’Area Covid dallo scorso 20 gennaio.

Nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” è invece deceduto un paziente di 88 anni di Avella, ricoverato dal 21 febbraio.

Al “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverate 19 persone, di cui uno in Terapia Intensiva. Al Covid Hospital dell’azienda "Moscati" sono 35 i pazienti infetti, 5 dei quali in Terapia Intensiva.

