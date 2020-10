Il Coronavirus non frena. I contagi continuano a crescere con vari focolai su tutto il territorio provinciale.

È l'intera Irpinia a essere coinvolta, mentre il resto della regione segna un ulteriore boom di infetti. Ieri l'Asl di Avellino ha comunicato altri venticinque casi. Il numero più alto di positivi scovati a seguito dei tamponi naso-faringei li registra il Comune di Mirabella Eclano: sono tredici i contagiati. Tra questi, otto sono bambini che frequentano la terza classe della scuola primaria dell'istituto comprensivo Guarini. Una situazione di allarme in paese che il sindaco Giancarlo Ruggiero con l'amministrazione sta seguendo di concerto con l'Azienda sanitaria locale. A cominciare da oggi dovrebbero essere eseguiti circa duecentocinquanta tamponi per cercare di circoscrivere il cluster.

Restano i problemi in Valle Caudina. Ancora altri due casi a Cervinara. Si tratta di contatti di positivi già scovati nei giorni scorsi. Imponente l'attività di screening avviata sul territorio comunale. Centinaia i test già effettuati. Nel vicino paese di Rotondi l'Asl ha scoperti due positivi, sempre contatti di persone già infette, mentre a San Martino Valle Caudina ne è emerso uno.

Torna la preoccupazione ad Ariano Irpino, anche se si tratta di un solo caso (rientro dall'estero, il secondo di questa seconda ondata). Un positivo a Calabritto: è una donna già sottoposta a test sierologico. Uno, inoltre, a Frigento, a Gesualdo e a Villanova del Battista. Positivo un altro residente del Comune di Pratola Serra, contatto di un positivo. Il sindaco Emanuele Aufiero spiega la situazione: «Abbiamo avuto conferma dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Avellino di un nuovo caso di positività da Covid-19 nel Comune di Pratola Serra. La persona in questione è risultata contagiata in seguito al contatto con persona già positiva. Si trova in isolamento da alcuni giorni presso la propria abitazione, è asintomatica e le sue condizioni di salute sono buone». Il primo cittadino fa sapere che sono stati già adottati i provvedimenti consequenziali. «L'Asl di Avellino - sottolinea Aufiero - con la quale siamo in continuo contatto per seguire l'evoluzione della situazione e per gli opportuni provvedimenti, ha già avviato l'indagine epidemiologica e sta effettuando tutti gli approfondimenti del caso. Invitiamo nuovamente la popolazione a rispettare scrupolosamente le norme sul distanziamento sociale, sull'utilizzo della mascherina e sul divieto di assembramento. Raccomandiamo di prestare la giusta attenzione e vivere il momento con la giusta serenità, evitando inutili allarmismi», conclude il sindaco.



Per l'Irpinia, dunque, è stata un'altra giornata da dimenticare. Il Covid-19 corre, con un'accelerazione dalla fine di agosto per numero di casi. Dal mese di luglio si contano 373 contagi complessivi, compresi i guariti e un decesso. Il report dice che sono 46 i casi registrati ad Avellino. Resta in testa alla classifica provinciale Cervinara con 59 positivi. Seguono Sperone (20), Mercogliano (19), Mirabella Eclano (17), Baiano (13), Montella (13), Frigento (12), Rotondi (11), Avella (10), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), San Martino Valle Caudina (7), Monteforte Irpino (6), Montemarano (6), Sirignano (6), Contrada (5), Conza della Campania (5), Quindici (5), Solofra (5), Mugnano del Cardinale (5), Grottaminarda (4), Lioni (4), Montoro (4), Roccabascerana (4), San Michele di Serino (4), Atripalda (3), Calitri (4), Parolise (3), Quadrelle (3), Torrioni (3), Lauro (3), Cassano Irpino (2), Chiusano San Domenico (2), Manocalzati (2), Montefredane (2), Santo Stefano del Sole (2), Sturno (2), Taurano (2), Taurasi (2), Teora (2), Vallata (2), Altavilla Irpina (2), Montemiletto (2), Ariano Irpino (2), Villanova del Battista (2), Gesualdo (2), Pratola Serra (2), Capriglia Irpina (1), Chianche (1), Domicella (1), Flumeri (1), Lacedonia (1), Marzano di Nola (1), Paternopoli (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Villamaina (1) e Calabritto (1). La maggioranza dei casi non presenta sintomi ed è in isolamento domiciliare. È sempre più alta la quota di contagi in famiglia. Una tendenza che si sta avendo anche a livello nazionale con una media di tre positivi su quattro infettati tra le mura domestiche.

