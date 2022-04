Contagi in salita in Irpinia, a Pasqua il virus non va in ferie

Il virus non dà tregua. Altri 622 casi. Quasi cento solo nel capoluogo, dove si continua a viaggiare intorno a questa soglia da settimane. Non va meglio nei comuni dell'hinterland. Anche qui la diffusione del Covid-19 non accenna a ridursi. Tasso di positività stabile al 18,6% in tutta l'Irpinia.

I nuovi contagi sono stati riscontrati in seguito all'analisi di 3.353 tamponi antigenici e molecolari. Fermi a 51 i posti letto occupati da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati