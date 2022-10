Covid, l'Irpinia è tra le otto province in cui la corsa del virus si è fermata

Vanno giù i casi Covid in Irpinia. Parola di esperto. Lo dice il matematico del Cnr, Giovanni Sebastiani. Ieri, intanto, in provincia sono emersi 381 nuovi contagi su 1.708 tamponi antigenici e molecolari analizzati (tasso di positività al 22,3%). Secondo gli studi di Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, i casi di Covid-19 stanno diminuendo in otto province italiane, sette delle quali si trovano al Sud e una al Centro, ma sarà necessaria una settimana per confermare se si tratta di una reale discesa della curva e non di una stasi. Questi, dunque, i risultati a cui è giunto il matematico dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'analisi delle differenze settimanali della sequenza dell'incidenza giornaliera dei positivi totali al virus SarsCov2 rivela che ci sono otto province dove siamo in fase iniziale di decrescita. Si osserva che sette di queste province sono al Sud e una al Centro, sottolinea Sebastiani riferendosi a Potenza, Matera, Campobasso, Isernia, Avellino, Siracusa, Agrigento e Teramo.

I dati di questa settimana riprende - saranno utili a confermare se si tratta realmente di discesa e non invece di stasi. L'approfondimento indica, inoltre, che scende da otto a quattro il numero di province con incidenza negli ultimi sette giorni, aumentata di almeno il 50% rispetto ai sette giorni precedenti. Di queste province, tre sono al Nord (Aosta, Torino e Sondrio) e una è al Sud (Sassari), dove però la crescita è iniziata in ritardo. I trenta valori più grandi dell'incidenza negli ultimi sette giorni sono di province situate al Nord e al Centro, con un valore medio pari a circa 750 casi per 100.000 abitanti, mentre le trenta province con i valori più piccoli dell'incidenza sono al Sud o nelle Isole, con un valore medio di 210 casi per 100.000 abitanti. Si conferma quindi la grande differenza tra Nord e Sud, molto verosimilmente dovuta al fattore climatico, conclude Sebastiani.

Oltre ai 381 nuovi casi, si registrano in Irpinia ancora 12 pazienti ricoverati tra azienda ospedaliera Moscati di Avellino (tra cui un bambino in Pediatria) e Frangipane di Ariano Irpino. Nel nosocomio del Tricolle è anche deceduta una 88enne. I contagi dell'ultimo bollettino sono così distribuiti: Aiello del Sabato 3, Altavilla Irpina 1, Andretta 4, Aquilonia 1, Ariano Irpino 17, Atripalda 12, Avella 2, Avellino 78, Baiano 2, Bisaccia 1, Bonito 1, Cairano 1, Calabritto 9, Calitri 1, Candida 2, Capriglia Irpina 4, Carife 3, Cassano Irpino 1, Castelfranci 2, Castelvetere sul Calore 4, Cervinara 10, Cesinali 2, Contrada 4, Conza della Campania 1, Domicella 1, Fontanarosa 2, Forino 4, Frigento 8, Gesualdo 4, Greci 2, Grottaminarda 6, Grottolella 2, Lacedonia 1, Lauro 3, Lioni 9, Manocalzati 4, Melito Irpino 4, Mercogliano 10, Mirabella Eclano 9, Montaguto 1, Montecalvo Irpino 3, Montefalcione 10, Monteforte Irpino 11, Montefredane 3, Montefusco 1, Montella 1, Montemarano 1, Montemiletto 2, Montoro 12, Morra De Sanctis 5, Mugnano del Cardinale 4, Nusco 1, Ospedaletto d'Alpinolo 2, Paternopoli 4, Petruro Irpino 3, Pietradefusi 4, Prata Principato Ultra 5, Pratola Serra 3, Quadrelle 1, Roccabascerana 2, Rotondi 2, San Mango sul Calore 1, San Martino Valle Caudina 2, San Michele di Serino 1, San Potito Ultra 1, San Sossio Baronia 1, Santa Lucia di Serino 1, Sant'Andrea di Conza 3, Santo Stefano del Sole 2, Savignano Irpino 4,