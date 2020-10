Il virus spaventa ancora la Valle Caudina. È sempre la comunità di Cervinara quella maggiormente colpita. L'Asl ha comunicato il contagio di altri ventuno irpini (diventati 22 in serata con l'aggiunta di una bimba di Sturno), di cui diciotto residenti nel comune guidato dal sindaco Caterina Lengua, che pure sta combattendo in isolamento domiciliare contro il Covid-19.

I nuovi infetti sono tutti contatti di positivi. Così come i due abitanti della vicina San Martino Valle Caudina. L'altro caso è stato registrato a Solofra (contatto di un positivo), che appena qualche giorno fa ha gioito per la guarigione di cinque persone. In un post su Facebook sulla pagina ufficiale del Comune della città della concia, il sindaco Michele Vignola informa la comunità: «Nei giorni scorsi abbiamo comunicato la notizia che un nostro giovane concittadino era guarito dal Coronavirus. Siamo felici di annunciare che anche gli altri 4 cittadini contagiati nel periodo agosto-settembre, sono risultati negativi ai test di controllo e sono quindi guariti dal Coronavirus. Finalmente potranno abbracciare le rispettive famiglie, ritornare tra la gente e riprendere le proprie attività. Raccomandiamo tutti che è necessario, con rigore, continuare a osservare le misure vigenti».

I problemi maggiori, dunque, sono per la Valle Caudina che non riesce a liberarsi dalla morsa del virus da circa due settimane. Oltre Cervinara, che arriva a contare 74 casi (tra cui un guarito), anche nei comuni limitrofi le cose non vanno meglio. L'amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina è in attesa dell'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti da parte dell'Asl due cittadini, che ai test in un laboratorio privato sono risultati contagiati. Un'ulteriore apprensione per la comunità. «L'Asl - dicono dall'amministrazione comunale - ha comunicato che due nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19. Inoltre, è stato disposto l'isolamento domiciliare obbligatorio per i familiari. Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità sette persone positive al Covid-19».

Come detto, nella tarda serata di ieri si è complicata la situazione a Sturno, dove è risultata positiva una bimba che frequenta la scuola elementare che fa riferimento all'istituto comprensivo Pascoli di Frigento. Il plesso delle elementari di Sturno, così come quello della scuola dell'infanzia nello stesso paese, rimarrà chiuso fino a fine settimana. Parte subito lo screening su docenti e altri piccoli studenti.



Il conto totale della seconda ondata da luglio scorso continua a crescere vertiginosamente e arriva a 391 contagi, compresi i guariti e una persona deceduta. Dal report dei Comuni va cassato un caso relativo a Villanova del Battista che l'Asl aveva erroneamente indicato l'altro ieri. Nel bilancio provinciale Cervinara prosegue nel triste primato con 74 positivi. Segue Avellino con 46. Poi figurano Sperone (20), Mercogliano (19), Mirabella Eclano (17), Baiano (13), Montella (13), Frigento (12), Rotondi (11), Avella (10), San Matrtino Valle Caudina (9), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Monteforte Irpino (6), Solofra (6), Montemarano (6), Sirignano (6), Contrada (5), Conza della Campania (5), Quindici (5), Mugnano del Cardinale (5), Grottaminarda (4), Lioni (4), Montoro (4), Roccabascerana (4), San Michele di Serino (4), Sturno (3), Atripalda (3), Calitri (4), Parolise (3), Quadrelle (3), Torrioni (3), Lauro (3), Cassano Irpino (2), Chiusano San Domenico (2), Manocalzati (2), Montefredane (2), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Taurasi (2), Teora (2), Vallata (2), Altavilla Irpina (2), Montemiletto (2), Ariano Irpino (2), Villanova del Battista (2), Gesualdo (2), Pratola Serra (2), Capriglia Irpina (1), Chianche (1), Domicella (1), Flumeri (1), Lacedonia (1), Marzano di Nola (1), Paternopoli (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Villamaina (1), Calabritto (1) e Villanova del Battista (1). Ora si attendono i risultati degli screening di massa che sono stati organizzati dall'Azienda sanitaria a Mirabella Eclano e in Alta Irpinia, dopo il boom di casi che si è avuto nei giorni scorsi. Un quadro preoccupante che ha messo in allarme gli amministratori locali, tanto da spingerli a chiudere scuole e a limitare le attività sul territorio di competenza.

