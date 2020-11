Tornano a crescere i contagi. Sono 148 i nuovi positivi su 1.345 tamponi analizzati. Si allunga anche la lista di vittime.

All'ospedale Moscati se ne contano altre due. Sono un 82enne di Avellino e un 89enne di Roccarainola. L'anziano avellinese era ricoverato in terapia sub-intensiva nell'unità operativa di Medicina d'Urgenza dal 15 novembre. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed è stato trasferito in terapia intensiva. Poi il decesso. L'89enne di Roccarainola è morto al Covid Hospital. Era in un letto della terapia sub-intensiva dal 7 novembre. I nuovi positivi riportati nel bollettino dell'Asl fanno emergere dati preoccupanti per il Mandamento, dopo giorni di tregua. Stesso discorso per la Valle Caudina. Colpisce la quota che registra Bisaccia, che in un colpo solo si trova con 10 positivi. Quelli comunicati ieri dall'Asl sono così distribuiti in provincia: 2 residenti nel Comune di Altavilla Irpina; 4 di Ariano Irpino; 5 di Atripalda; 10 di Avella; 12 di Avellino; 4 di Baiano; 10 di Bisaccia; 1 di Calitri; 1 di Caposele; 1 di Capriglia Irpina; 6 di Cervinara; 1 di Cesinali; 2 di Chiusano San Domenico; 1 di Conza della Campania; 1 di Fontanarosa; 1 di Forino; 3 di Gesualdo; 7 di Grottaminarda; 2 di Lioni; 3 di Mercogliano; 2 di Mirabella Eclano; 3 di Montefalcione; 3 di Monteforte Irpino; 4 di Montella; 2 di Montemarano; 2 di Montoro; 2 di Morra de Sanctis; 2 di Mugnano del Cardinale; 4 di Nusco; 1 di Prata Principato Ultra; 4 di Pratola Serra; 7 di Roccabascerana; 5 di Rotondi; 1 di San Mango sul Calore; 2 di San Martino Valle Caudina; 2 di San Michele di Serino; 2 di Santa Paolina; 1 di Sant'Andrea di Conza; 3 di Sant'Angelo dei Lombardi; 1 di Scampitella; 8 di Sirignano; 2 di Solofra; 4 di Sperone; 1 di Torre Le Nocelle; 2 di Tufo; 1 di Vallata.

LEGGI ANCHE Conte pronto a chiudere i confini con l'Austria. Il premier: niente sci a Natale

Aumenta, comunque, la fetta di guariti un po' dappertutto. A Solofra li annuncia il sindaco Michele Vignola: «Registriamo la positività di 2 nostri concittadini al Covid-19. Si tratta di una nostra concittadina facente parte di un nucleo familiare già interessato da casi di contagio e di un nostro concittadino risultato positivo al tampone. Le persone coinvolte sono a casa con lievi sintomi. Osserveranno un periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività. Una buona notizia: tre nostri concittadini sono guariti dal Coronavirus», aggiunge Vignola. In totale finora sono 31 i solofrani che hanno sconfitto il virus.



Con i 148 di ieri il bilancio provinciale arriva a 5.741 casi in Irpinia, calcolati dallo scorso luglio e tenendo presenti guariti e contagi. Avellino va a quota 805, mentre Montoro è a 333. Avella è a 305. Poi Mirabella Eclano (196), Mercogliano (194), Cervinara (191), Monteforte Irpino (178), Baiano (158), Atripalda (150), Ariano Irpino (142), Solofra (131), Grottaminarda (118), Lauro (117), Mugnano del Cardinale (115), Sperone (95), Quindici (75), Volturara Irpina (75), Montella (75), San Martino Valle Caudina (72), Forino (64), Sirignano (62), Frigento (61), Gesualdo (59), Pratola Serra (59), San Potito Ultra (58), Rotondi (58), Lioni (56), Montemiletto (55), Serino (53), Sturno (48), Roccabascerana (47), Domicella (46), Aiello del Sabato (45), Sant'Angelo dei Lombardi (45), Moschiano (42), Fontanarosa (42), Marzano di Nola (40), Nusco (39), San Michele di Serino (39), Ospedaletto d'Alpinolo (38), Manocalzati (38), Capriglia Irpina (36), Bonito (35), Altavilla Irpina (35), Cesinali (35), Venticano (34), Vallata (34), Flumeri (33), Savignano Irpino (33), Pago Vallo Lauro (32), Grottolella (31), Candida (30), Prata Principato Ultra (30), Contrada (28), Taurano (28), Montecalvo Irpino (25), Carife (24), Quadrelle (23), Bisaccia (23), Montemarano (22), Montefredane (21), Caposele (21), Pietradefusi (20), Taurasi (20), Bagnoli Irpino (19), Summonte (18), Salza Irpina (18), Cassano Irpino (17), Guardia Lombardi (17), Sorbo Serpico (16), Melito Irpino (16), Santa Lucia di Serino (16), Casalbore (16), Santo Stefano del Sole (16), Torella dei Lombardi (15), Pietrastornina (15), Villamaina (15), Castelfranci (14), Montefalcione (14), Scampitella (14), San Sossio Baronia (13), Calitri (13), Chiusano San Domenico (13), Tufo (13), San Nicola Baronia (12), Vallesaccarda (11), Santa Paolina (11), Zungoli (9), Lacedonia (9), Villanova del Battista (9), Calabritto (8), Senerchia (7), Aquilonia (7), Conza della Campania (7), Torre le Nocelle (7), Parolise (6), Trevico (6), Rocca San Felice (5), Lapio (5), Torrioni (4), Montefusco (4), Castel Baronia (4), Teora (4), Greci (4), Morra de Sanctis (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Paternopoli (3), Sant'Andrea di Conza (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Castelvetere sul Calore (2), Montaguto (1).



© RIPRODUZIONE RISERVATA