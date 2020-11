Frena ancora il contagio, ma le morti non si arrestano. Altre tre le vittime del virus che continua a circolare in provincia, anche se i dati fanno segnare un rallentamento. Preoccupano le situazioni del capoluogo e di Montoro, dove il numero dei positivi al Covid cresce in maniera esponenziale. Aumentano di 19 i casi in città e di 24 a Montoro. Ieri il bollettino dell'Asl ne ha riportati 115 in tutta l'Irpinia su 1.725 tamponi analizzati. Restano drammatiche le cifre sui decessi. Al Frangipane è spirata una 85enne di Caposele, mentre al Moscati sono morte due persone molto più giovani. Si tratta di un uomo di 65 anni di Avellino, trasportato l'altro ieri sera in gravissime condizioni dagli operatori del 118 nel reparto di emergenza. Nella terapia intensiva del Covid Hospital era paziente un 66enne di Marzano di Nola. L'uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era arrivato al pronto soccorso della città ospedaliera il 7 novembre ed era stato ricoverato in terapia subintensiva, poi il trasferimento in terapia intensiva il 16 novembre fino al tragico epilogo.

Si guarda con moderato ottimismo alla curva dei contagi. I casi di Covid-19, comunque, continuano ad essere sopra il tetto dei cento in provincia. Ieri ne sono stati scovati 115. Sono risultati positivi 2 residenti di Atripalda; 1 di Avella; 19 di Avellino; 1 di Bisaccia; 2 di Bonito; 1 di Caposele; 4 di Castelfranci; 1 di Cesinali; 1 di Flumeri; 1 di Fontanarosa; 1 di Forino; 1 di Frigento; 1 di Gesualdo; 4 di Grottaminarda; 1 di Lapio; 1 di Lauro; 2 di Marzano di Nola; 2 di Melito Irpino; 5 di Mercogliano; 1 di Montecalvo Irpino; 4 di Monteforte Irpino; 1 di Montemiletto; 24 di Montoro; 1 di Mugnano del Cardinale; 2 di Nusco; 1 di Ospedaletto d'Alpinolo; 1 di Pago Vallo Lauro; 1 di Pietrastornina; 2 di Prata Principato Ultra; 3 di Pratola Serra; 1 di Quindici; 1 di Roccabascerana; 3 di Rotondi; 6 di San Martino Valle Caudina; 1 di Santa Lucia di Serino; 1 di Sant'Angelo dei Lombardi; 2 di Santo Stefano del Sole; 3 di Solofra; 1 di Sperone; 2 di Summonte; 1 di Tufo; 1 di Volturara Irpina. La comunità di Montoro, dunque, resta in allerta. Il sindaco Girolamo Giaquinto raccomanda prudenza: Registriamo nuovi casi di positività e la guarigione di 19 nostri concittadini. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile. Raccomandiamo di osservare scrupolosamente le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al Covid-19, e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Il bilancio provinciale dei casi in Irpinia, calcolati dallo scorso luglio tenendo presenti decessi e guariti, ne riporta 5.421.

Avellino sale a 768, mentre Montoro schizza a 312. Avella è a 289. E ancora: Mirabella Eclano (192), Cervinara (184), Mercogliano (181), Monteforte Irpino (175), Baiano (153), Atripalda (138), Ariano Irpino (133), Solofra (125), Mugnano del Cardinale (113), Lauro (109), Grottaminarda (108), Sperone (91), Quindici (75), Volturara Irpina (75), Montella (71), San Martino Valle Caudina (70), Forino (61), Frigento (60), San Potito Ultra (57), Sirignano (54), Montemiletto (53), Lioni (52), Pratola Serra (52), Serino (51), Gesualdo (50), Sturno (48), Rotondi (47), Aiello del Sabato (44), Domicella (44), Fontanarosa (40), Roccabascerana (40), Moschiano (39), Marzano di Nola (38), Ospedaletto d'Alpinolo (38), Sant'Angelo dei Lombardi (38), Manocalzati (37), San Michele di Serino (36), Venticano (34), Capriglia Irpina (34), Bonito (34), Nusco (34), Flumeri (33), Vallata (32), Savignano Irpino (32), Cesinali (31), Pago Vallo Lauro (31), Candida (30), Grottolella (30), Altavilla Irpina (29), Prata Principato Ultra (29), Contrada (28), Taurano (27), Montecalvo Irpino (25), Carife (24), Quadrelle (23), Montefredane (21), Pietradefusi (19), Montemarano (19), Bagnoli Irpino (19), Caposele (19), Taurasi (18), Summonte (18), Salza Irpina (17), Cassano Irpino (17), Guardia Lombardi (17), Sorbo Serpico (16), Melito Irpino (16), Santa Lucia di Serino (16), Torella dei Lombardi (15), Santo Stefano del Sole (15), Pietrastornina (15), Villamaina (14), Castelfranci (14), Scampitella (13), San Sossio Baronia (12), Bisaccia (12), Montefalcione (11), Calitri (11), San Nicola Baronia (11), Chiusano San Domenico (11), Vallesaccarda (11), Tufo (11), Zungoli (9), Santa Paolina (9), Lacedonia (9), Calabritto (8), Casalbore (8), Senerchia (7), Aquilonia (7), Parolise (6), Conza della Campania (6), Torre le Nocelle (6), Villanova del Battista (6), Trevico (6), Rocca San Felice (5), Lapio (5), Torrioni (4), Montefusco (4), Castel Baronia (4), Teora (4), Greci (3), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Sant'Andrea di Conza (2), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Paternopoli (2), Morra de Sanctis (2), San Mango sul Calore (2), Castelvetere sul Calore (1), Montaguto (1).



