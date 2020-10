Il quadro si fa sempre più complicato. La giornata peggiore dopo il lockdown per l'Irpinia e la Campania.

I numeri dei contagi di ieri fanno tremare l'intera provincia: sono 31 i nuovi casi di Coronavirus accertati dall'Azienda sanitaria locale nella sola giornata di ieri. La Valle Caudina e il Mandamento sono le aree più colpite. Nella sola Cervinara si registrano altri tredici cittadini infetti. Ma va anche detto che in questa realtà si sta effettuando un imponente screening di massa, che ha abbondantemente superato alcune centinaia di test tra quelli dell'Asl, una fetta voluta dal Comune e la quota dei laboratori privati, ai quali si sono rivolti in tanti già dalla scorsa settimana. I tredici casi comunicati ieri sono tutti contatti di positivi. Così come i tre residenti di Sperone. Stesso discorso per i tre di Quadrelle, i due di Sirignano e una persona di Mugnano del Cardinale. Due anche i contagi nel Vallo Lauro, entrambi a Taurano. Spunta un altro caso anche nel capoluogo, che da qualche giorno non aveva avuto più problemi. Un positivo a testa anche ad Altavilla Irpina, Montemiletto, Paternopoli, Taurasi e Villanova del Battista.

Nel pomeriggio di ieri, insieme ai casi resi noti dall'Asl che ha avviato l'indagine epidemiologica per risalire ai contatti, il sindaco di Caposele, Lorenzo Melillo, ha comunicato la positività di un concittadino.

«Sono stato informato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Avellino che abbiamo il nostro primo caso di contagio da Covid-19 nel nostro paese - dice Melillo - L'Asl sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti, adottando, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, i necessari provvedimenti di isolamento domiciliare, nei confronti delle persone direttamente coinvolte, di concerto con l'amministrazione comunale. Fatto questo, l'Azienda sanitaria provvederà ad effettuare i tamponi necessari. Alla persona risultata positiva, i migliori auguri di una pronta guarigione da parte mia, dell'amministrazione comunale e da parte di tutta la comunità di Caposele. Melillo lancia anche un appello ai concittadini: «Invito ad evitare inutili allarmismi, mantenendo sempre comportamenti responsabili. È fondamentale attenersi scrupolosamente alle regole che tutti noi ormai conosciamo bene: uso della mascherina (anche all'esterno), divieto di assembramenti, lavaggio frequente delle mani e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Mi raccomando: serietà. Forza Caposele», conclude il sindaco Melillo.



Con i 31 casi scovati ieri il totale dei contagi dal mese di luglio balza a 348 in Irpinia, compresi i guariti (ieri è uscita dal tunnel una donna di Cervinara) e un decesso. Gli attuali positivi sono quasi tutti in isolamento domiciliare. Con l'arrivo ieri sera di un 71enne di Mirabella, sono 12 i ricoverati nel reparto di malattie infettive del Moscati, mentre un altro irpino si trova al San Pio di Benevento.

L'aggiornamento della mappa delle persone infette da luglio riporta 46 casi ad Avellino con il nuovo contagio comunicato ieri. Balza in testa alla classifica provinciale Cervinara con 57 positivi. Seguono Sperone (20), Mercogliano (19), Baiano (13), Montella (13), Frigento (11), Avella (10), Rotondi (8), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Monteforte Irpino (6), Montemarano (6), San Martino Valle Caudina (6), Sirignano (6), Contrada (5), Conza della Campania (5), Quindici (5), Solofra (5), Mugnano del Cardinale (5), Grottaminarda (4), Lioni (4), Mirabella Eclano (4), Montoro (4), Roccabascerana (4), San Michele di Serino (4), Atripalda (3), Calitri (4), Parolise (3), Quadrelle (3), Torrioni (3), Lauro (3), Cassano Irpino (2), Chiusano San Domenico (2), Manocalzati (2), Montefredane (2), Santo Stefano del Sole (2), Sturno (2), Taurano (2), Taurasi (2), Teora (2), Vallata (2), Altavilla Irpina (2), Montemiletto (2), Ariano Irpino (1), Capriglia Irpina (1), Chianche (1), Domicella (1), Flumeri (1), Gesualdo (1), Lacedonia (1), Marzano di Nola (1), Paternopoli (1), Pietradefusi (1), Pratola Serra (1), Trevico (1), Villamaina (1) e Villanova del Battista (1).

Ultimo aggiornamento: 09:49

