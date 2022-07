Contagi oltre quota 1000, l'Irpinia vicina al picco piange altre due vittime

Il numero più alto di casi da inizio giugno, ricoveri che arrivano a toccare quota 40 e bisogna aggiungere altri due decessi alla triste contabilità della pandemia.

L'Irpinia trema di nuovo e si avvicina al picco di questa ondata estiva. L'Asl ufficializza 1.213 contagi su 3.967 (altra cifra record nell'ultimo bimestre) tamponi antigenici e molecolari. Il tasso d'incidenza è al 30,6%. I letti dedicati negli ospedali Moscati e Frangipane continuano ad aumentare. Nelle aree Covid dell'azienda ospedaliera cittadina risultano 26 pazienti: 2 in terapia intensiva nell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 14 nell'Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Ostetricia e Ginecologia, 2 in Medicina Interna, 1 in Oncologia, 1 in Cardiologia, 1 in Geriatria, 1 in Ortopedia, 1 in Neurologia e 1 in Urologia. Se ne contano 14 nel nosocomio del Tricolle. Così distribuiti: 9 in degenza ordinaria, 2 in subintensiva, 1 in Ortopedia e 2 in Cardiologia.

Era ricoverata in area covid al Frangipane la donna di 83 anni di Sant'Andrea di Conza spirata l'altra notte. Era invece costretta a un letto dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione del Moscati, la paziente di 71 anni di Cervinara che è deceduta ieri.

La mappa del virus riporta positivi in tutti i paesi della provincia. Nell'ultimo bollettino figurano diversi comuni del territorio. I nuovi casi fanno riferimento a 13 residenti di Aiello del Sabato; 14 di Altavilla Irpina; 5 di Andretta; 2 di Aquilonia; 36 di Ariano Irpino; 18 di Atripalda; 20 di Avella; 158 di Avellino; 7 di Bagnoli Irpino; 13 di Baiano; 8 di Bisaccia; 9 di Bonito; 1 di Cairano; 9 di Calabritto; 20 di Calitri; 3 di Candida; 5 di Caposele; 17 di Capriglia Irpina; 2 di Carife; 5 di Casalbore; 3 di Cassano Irpino; 1 di Castel Baronia; 8 di Castelfranci; 2 di Castelvetere sul Calore; 17 di Cervinara; 8 di Cesinali; 1 di Chianche; 12 di Chiusano di San Domenico; 10 di Contrada; 2 di Conza della Campania; 8 di Domicella; 3 di Flumeri; 3 di Fontanarosa; 19 di Forino; 10 di Frigento; 12 di Gesualdo; 30 di Grottaminarda; 6 di Grottolella; 7 di Guardia Lombardi; 1 di Lacedonia; 2 di Lapio; 5 di Lauro; 24 di Lioni; 3 di Luogosano; 12 di Manocalzati; 6 di Marzano di Nola; 5 di Melito Irpino; 33 di Mercogliano; 9 di Mirabella Eclano; 11 di Montecalvo Irpino; 14 di Montefalcione; 39 di Monteforte Irpino; 11 di Montefredane; 6 di Montefusco; 20 di Montella; 3 di Montemarano; 16 di Montemiletto; 60 di Montoro; 4 di Morra De Sanctis; 5 di Moschiano; 14 di Mugnano del Cardinale; 15 di Nusco; 8 di Ospedaletto D'Alpinolo; 3 di Pago del Vallo di Lauro; 2 di Parolise; 7 di Paternopoli; 10 di Pietradefusi; 5 di Pietrastornina; 11 di Prata Principato Ultra; 14 di Pratola Serra; 6 di Quadrelle; 4 di Quindici; 4 di Rocca San Felice; 8 di Roccabascerana; 11 di Rotondi; 4 di Salza Irpina; 2 di San Mango sul Calore; 9 di San Martino Valle Caudina; 8 di San Michele di Serino; 1 di San Nicola Baronia; 9 di San Potito Ultra; 3 di San Sossio Baronia; 6 di Santa Lucia di Serino; 3 di Santa Paolina; 8 di Sant'Andrea di Conza; 5 di Sant'Angelo a Scala; 4 di Sant'Angelo all'Esca; 11 di Sant'Angelo dei Lombardi; 11 di Santo Stefano del Sole; 4 di Savignano Irpino; 4 di Scampitella; 2 di Senerchia; 33 di Serino; 17 di Sirignano; 41 di Solofra; 3 di Sorbo Serpico; 3 di Sperone; 9 di Sturno; 1 di Summonte; 6 di Taurano; 7 di Taurasi; 5 di Teora; 8 di Torella dei Lombardi; 8 di Torre Le Nocelle; 1 di Torrioni; 2 di Tufo; 5 di Vallata; 1 di Vallesaccarda; 7 di Venticano; 4 di Villamaina; 5 di Villanova del Battista; 14 di Volturara Irpina e 1 di Zungoli.

Sono varie le realtà che solo ieri hanno dovuto inserire negli elenchi specifici diversi nuovi casi di Covid-19. Importante è la percentuale di reinfezioni, che ha superato abbondantemente il 10%. Il virus sta tornando ad aggredire chi è stato contagiato nella prima fase della pandemia. L'unico dato che fa ben sperare è relativo alla riduzione del periodo di positività. In sette-dieci giorni si torna negativi, salvo situazioni più complicate.