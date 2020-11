I contagi calano ancora, ma con meno tamponi analizzati. Sono 79 i nuovi casi su 956 test. Si conferma comunque un trend in discesa da alcuni giorni, che sta facendo piegare la curva dopo l'impennata delle ultime settimane.

Ma sono cinque le vittime del Coronavirus che fanno allungare la lista di morti in questa seconda ondata. Nell'unità operativa di Medicina d'Urgenza dell'azienda ospedaliera Moscati è deceduto un 71enne di Atripalda. L'uomo era stato trasportato al pronto soccorso della città ospedaliera il 4 novembre. Dal 9 novembre era in terapia sub-intensiva. Erano pazienti del nosocomio di contrada Amoretta anche un 79enne di Solofra e una 83enne di Cervinara. L'uomo dal 21 novembre era in terapia intensiva. La donna era ricoverata dall'11 novembre e dal 18 era in terapia sub-intensiva. Affranto il sindaco di Solofra, Michele Vignola: «La nostra città piange la dipartita di un nostro caro concittadino a causa del Covid-19. Un giorno triste per la nostra Solofra. La comunità si unisce al dolore della famiglia».

Altri due morti si sono registrati all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Si tratta di un 87enne del Tricolle e di un uomo di 79 anni di Torre Annunziata. Ieri, dunque, il bollettino dell'Asl di Avellino ha restituito 79 casi su 956 tamponi analizzati. I numeri più alti ad Avellino, Montoro e a Casalbore, dove sono 8 i nuovi positivi venuti fuori.

Così nel dettaglio: 1 residente contagiato nel comune di Aiello del Sabato; 1 di Ariano Irpino; 4 di Atripalda; 1 di Avella; 12 di Avellino; 1 di Bisaccia; 1 di Bonito; 8 di Casalbore; 1 di Castelvetere sul Calore; 1 di Cervinara; 1 di Cesinali; 1 di Fontanarosa; 1 di Gesualdo; 2 di Grottaminarda; 1 di Grottolella; 6 di Lauro; 1 di Manocalzati; 2 di Marzano di Nola; 5 di Mercogliano; 1 di Montemarano; 7 di Montoro; 1 di Moschiano; 1 di Paternopoli; 1 di Pietradefusi; 3 di Pratola Serra; 5 di Rotondi; 1 di Salza Irpina; 1 di San Potito Ultra; 1 di Santo Stefano del Sole; 1 di Serino; 1 di Taurasi; 1 di Vallata; 3 di Villanova del Battista.

Tamponi negativi per gli amministratori comunali di Aiello del Sabato, dopo la positività dell'assessore Massimo Landi che ha voluto informare cittadini e amici dal suo profilo Facebook: «Purtroppo ho dovuto iniziare anche io una battaglia diretta contro il Covid-19. Ho qualche acciacco, ma anche la solita determinazione per superare questa nuova prova». Decine i messaggi di incoraggiamento.



Il bilancio provinciale riporta 5.593 casi in Irpinia, calcolati dallo scorso luglio e tenendo presenti guariti e contagi. Avellino sale a 793, mentre Montoro va a 331. Avella è a 295. E ancora: Mirabella Eclano (194), Mercogliano (191), Cervinara (185), Monteforte Irpino (175), Baiano (154), Atripalda (145), Ariano Irpino (138), Solofra (129), Lauro (117), Mugnano del Cardinale (113), Grottaminarda (111), Sperone (91), Quindici (75), Volturara Irpina (75), Montella (71), San Martino Valle Caudina (70), Forino (63), Frigento (61), San Potito Ultra (58), Gesualdo (56), Montemiletto (55), Pratola Serra (55), Sirignano (54), Lioni (54), Rotondi (53), Serino (53), Sturno (48), Domicella (46), Aiello del Sabato (45), Sant'Angelo dei Lombardi (42), Moschiano (42), Fontanarosa (41), Roccabascerana (40), Marzano di Nola (40), Ospedaletto d'Alpinolo (38), Manocalzati (38), San Michele di Serino (37), Capriglia Irpina (35), Nusco (35), Bonito (35), Venticano (34), Cesinali (34), Flumeri (33), Altavilla Irpina (33), Savignano Irpino (33), Vallata (33), Pago Vallo Lauro (32), Grottolella (31), Candida (30), Prata Principato Ultra (29), Contrada (28), Taurano (28), Montecalvo Irpino (25), Carife (24), Quadrelle (23), Montefredane (21), Caposele (20), Montemarano (20), Pietradefusi (20), Taurasi (20), Bagnoli Irpino (19), Summonte (18), Salza Irpina (18), Cassano Irpino (17), Guardia Lombardi (17), Sorbo Serpico (16), Melito Irpino (16), Santa Lucia di Serino (16), Casalbore (16), Santo Stefano del Sole (16), Torella dei Lombardi (15), Pietrastornina (15), Villamaina (15), Castelfranci (14), Scampitella (13), San Sossio Baronia (13), Bisaccia (13), Calitri (12), San Nicola Baronia (12), Montefalcione (11), Chiusano San Domenico (11), Vallesaccarda (11), Tufo (11), Zungoli (9), Santa Paolina (9), Lacedonia (9), Villanova del Battista (9), Calabritto (8), Senerchia (7), Aquilonia (7), Parolise (6), Conza della Campania (6), Torre le Nocelle (6), Trevico (6), Rocca San Felice (5), Lapio (5), Torrioni (4), Montefusco (4), Castel Baronia (4), Teora (4), Greci (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), San Mango sul Calore (3), Paternopoli (3), Sant'Andrea di Conza (2), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Morra de Sanctis (2), Castelvetere sul Calore (2), Montaguto (1).



