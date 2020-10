Ancora due sindaci contagiati dal Coronavirus. Si tratta del primo cittadino di Salza Irpina, Luigi Cella, e del collega di Vallesaccarda, Franco Archidiacono, che hanno voluto informare le rispettive comunità, e non solo, attraverso Facebook. I casi dei due amministratori vanno ad aggiungersi ai 61 nuovi contagi comunicati ieri dall'Asl di Avellino su 1.050 tamponi analizzati e ad altri due resi noti dal sindaco di Cesinali. Dopo Valle Caudina e Mandamento, trema ora la Valle dell'Ufita e l'area del Miscano. Dieci i positivi a Montecalvo Irpino scovati dall'Azienda sanitaria, nove ad Ariano Irpino, cinque a Grottaminarda e altrettanti a Mirabella Eclano.

Una situazione che impone prudenza e che scatena preoccupazioni nelle comunità locali. Anche in città le cose non vanno meglio. Nella lista di Avellino si aggiungono altri sei residenti infetti che portano il capoluogo a sfondare il tetto dei cento casi. Ancora quattro persone aggredite dal Covid-19 a San Martino Valle Caudina, tre a San Potito Ultra e a Montemiletto, mentre sono due a Frigento, a Monteforte Irpino, a Mugnano del Cardinale e a Rotondi. Un caso per Aiello del Sabato, Bisaccia, Carife, Flumeri, Lapio, Pratola Serra, Roccabascerana e Solofra. Al netto dei positivi ufficializzati dall'Asl, bisogna registrare anche quelli comunicati da alcuni sindaci. A Cesinali, la fascia tricolore Dario Fiore ne ha annunciati due. A Salza Irpina, invece, il collega Luigi Cella ha spiegato di essere contagiato attraverso un videomessaggio su Facebook.

Sono già in isolamento è quanto fa sapere Cella - Stiamo predisponendo la macchina amministrativa, alcuni consiglieri comunali si sono sottoposti a test e sono risultati negativi. Lunedì e martedì il Comune resterà chiuso e i dipendenti che hanno avuto contatti con me, anche se sporadici, si sottoporranno al tampone naso-faringeo. Continuerò a seguire la situazione dalla mia abitazione. L'invito di Cella alla comunità è di prestare massima attenzione. Sempre su Facebook il sindaco di Vallesaccarda, Franco Archidiacono, ha raccontato la sua vicenda: Mi sono sottoposto all'esame del tampone rapido e purtroppo è risultato positivo. Già stavo rispettando la quarantena fiduciaria da martedì mattina. Il tampone di mercoledì ha dato esito negativo, ma per eccesso di zelo ho preferito rifare il tampone. Archidiacono evidenzia di non aver avuto contatti in paese, possiamo stare tutti tranquilli da questo punto di vista, mentre nessuno può stare tranquillo per il Covid. In questo periodo è meglio non uscire, è meglio non incontrare persone al di fuori del proprio nucleo familiare. Sono cinque, dunque, i sindaci della provincia di Avellino che stanno facendo i conti in prima persona con il Coronavirus.

Nessuno, fortunatamente, ha sintomi severi e ognuno sta dando il proprio contributo all'attività amministrativa da casa. Oltre a Cella e Archidiacono, sono stati aggrediti dal virus la fascia tricolore di Cervinara, Caterina Lengua, il collega di Candida Fausto Picone e quello di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. Il contagio, dunque, è entrato nelle scuole e nei palazzi delle istituzioni. Con i numeri di ieri (i 61 positivi comunicati dall'Asl e gli altri quattro dai sindaci per un totale di 65), l'Irpinia sale a 1.107 casi complessivi dallo scorso luglio compresi decessi e guariti. Mirabella Eclano ne conta 122. Segue Cervinara con 114. Per Avellino sono 103. Ancora: Avella (51), Baiano (48), Sperone (38), San Martino Valle Caudina (35), Grottaminarda (33), Mercogliano (32), Frigento (31), Montella (29), Ariano Irpino (27), Rotondi (21), Bonito (20), Monteforte Irpino (20), Mugnano del Cardinale (20), Solofra (20), Atripalda (17), Sirignano (14), Sturno (13), Roccabascerana (13), San Potito Ultra (13), Montecalvo Irpino (12), Ospedaletto d'Alpinolo (10), Lioni (10), Gesualdo (10), Marzano di Nola (9), Montoro (8), Flumeri (8), Forino (8), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Manocalzati (7), Montemarano (6), Quadrelle (6), Lauro (6), Contrada (6), Venticano (6), Candida (6), San Michele di Serino (6), Conza della Campania (5), Quindici (5), Montemiletto (5), Calitri (4), Torrioni (4), Taurasi (4), Calabritto (4), Melito Irpino (4), Aiello del Sabato (4), Zungoli (4), Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Cassano Irpino (3), Sant'Angelo dei Lombardi (3), Carife (3), Vallata (3), Fontanarosa (3), Salza Irpina (3), Villanova del Battista (2), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Teora (2), Chiusano San Domenico (2), Domicella (2), Bagnoli Irpino (2), Savignano Irpino (2), Pago Vallo Lauro (2), Caposele (2), Cesinali (2), Lapio (2), Vallesaccarda (2), Altavilla Irpina (1), Capriglia Irpina (1), Chianche (1), Lacedonia (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Sant'Angelo a Scala (1), Castelvetere sul Calore (1), Grottolella (1), Montefusco (1), Casalbore (1), Aquilonia (1), Torella dei Lombardi (1), Bisaccia (1), Pratola Serra (1).

