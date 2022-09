Covid, l'Asl insiste sulla doppia booster aspettando i nuovi vaccini

Leggero incremento dei ricoveri che sono complessivamente 19 negli ospedali di Avellino e Ariano Irpino. Continua, invece, la diminuzione dei casi di contagio da Covid. L'ultimo bollettino dell'Asl riporta 152 positivi su 854 tamponi antigenici e molecolari analizzati. Il tasso d'incidenza è al 17,8%. Sono così distribuiti: Aiello del Sabato 1, Altavilla Irpina 6, Aquilonia 9, Ariano Irpino 10, Atripalda 6, Avellino 13, Bagnoli Irpino 1, Baiano 1, Bisaccia 2, Calabritto 1, Calitri 18, Carife 5, Casalbore 1, Castelfranci 1, Cervinara 1, Domicella 1, Fontanarosa 1, Forino 3, Gesualdo 2, Grottaminarda 4, Lapio 3, Lioni 1, Manocalzati 1, Mercogliano 2, Mirabella Eclano 1, Montecalvo Irpino 1, Montefalcione 4, Monteforte Irpino 4, Montella 2, Montemarano 2, Montemiletto 5, Montoro 3, Mugnano del Cardinale 1, Pietradefusi 2, Roccabascerana 2, San Mango sul Calore 3, San Sossio Baronia 2, Sant'Angelo a Scala 1, Sant'Angelo dei Lombardi 3, Serino 2, Solofra 8, Sperone 2, Sturno 2, Taurasi 1, Torella dei Lombardi 1, Trevico 2, Villanova del Battista 4.

Per quanto riguarda i ricoverati, sono 12 al Moscati (1 in terapia intensiva e 11 in degenza ordinaria) e 7 al Frangipane di Ariano Irpino (2 in subintensiva e 5 degenza ordinaria). Intanto, l'Asl rafforza la campagna vaccinale spingendo per la quarta dose (la seconda booster) per le categorie interessate. Possono accedere ai Centri Vaccinali attivi da domani tutti i cittadini over 59 e i pazienti fragili per condizioni patologiche a partire dai 12 anni. Da domani saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8-14), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8-14), Cervinara (8-14), Lioni (8-14), Montoro (14-20), Sant'Angelo dei Lombardi (8-14). Martedì 13 settembre: Paladelmauro (8-14), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (14-20), Lioni (8-14), Montoro (14-20), Mugnano del Cardinale (8-14), Sant'Angelo dei Lombardi (8-14): E ancora: mercoledì 14 settembre attivi i centri di Avellino (8-14), Ariano Irpino (8-14), Cervinara (8-14), Lioni (8-14), Montoro (14-20), Sant'Angelo dei Lombardi (8-14); giovedì Avellino (8-14), Ariano Irpino (14-20), Lioni (8-14), Montoro (8-14), Mugnano del Cardinale (14-20), Sant'Angelo dei Lombardi (8-14). Infine, venerdì Avellino (8-14), Ariano (8-14), Cervinara (8-14), Lioni (8-14), Mugnano (14-20), Sant'Angelo dei Lombardi (8-14) e sabato Avellino (8-14), Ariano (8-14), Lioni (8-14), Montoro (8-14), Mugnano (8-14), Sant'Angelo dei Lombardi (8-14).