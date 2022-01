Covid, un'altra vittima al Moscati di Avellino

Il mese di gennaio si chiude con un’altra vittima del Covid in Irpinia. Per tutto gennaio non c’è stato un giorno senza morti causati dal virus. È deceduto questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati del capoluogo irpino, un paziente di 81 anni di Avellino, ricoverato dal 15 gennaio scorso. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 54 pazienti: 6 in terapia intensiva, 24 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 20 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

