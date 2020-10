Una ottantasettenne ospite della casa di riposo Maria Teresa', in pieno centro a Mirabella Eclano, gestita dalla società in accomandita semplice di Nadia Santamaria, attuale assessore comunale ed ex candidata alle Regionali, è la terza vittima del Covid nella città del Medio Calore da quando è ripresa la seconda ondata pandemica. E già si teme un nuovo cluster nella maggiore città di quel comprensorio. Sarebbe il quarto dopo la Scuola Primaria, il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e il centro nefrologico.

La comunità è duramente provata dalla ripresa autunnale del virus, nella struttura dov'era ricoverata l'anziana deceduta anche un dipendente avrebbe contratto il Covid, le verifica sono in corso. Intanto sono scattate tutte le misure preventive del caso: dalla sanificazione degli ambienti allo screening su pazienti e personale in servizio nella residenza per anziani.

Le condizioni della sfortunata signora, risultata positiva al tampone rapido eseguito mercoledì sera al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, si sono aggravate rapidamente nel giro di poche ore. La donna è infatti giunta, a bordo di un'ambulanza del 118, già in condizioni critiche, ed è deceduta qualche ora dopo il ricovero d'urgenza dalla Rsa eclanese alla Città Ospedaliera di contrada Amoretta.

Ieri mattina, l'esito del tampone molecolare rino-faringeo effettuato prima del decesso, e processato la notte precedente, ha confermato la positività dell'anziana di Mirabella Eclano al Coronavirus.

L'ottantasettenne era appunto ospite, insieme ad altre quattordici anziane, della struttura ricavata all'interno del complesso religioso San Vincenzo De Paoli' e gestita dalla società che fa capo all'assessore comunale Santamaria. Nelle ultime ore, sempre a Mirabella, sono stati registrati altri sei casi positivi: si tratta di contatti di una persona già risultata positiva. Sale così la preoccupazione nella comunità che pure sta dando una grande lezione di senso civico e responsabilità, e soprattutto collaborazione a quelli che sono i dettami imposti in questo particolare periodo storico. Eppure il virus continua a circolare implacabile, e ad accendere focolai nel centro eclanese.

L'amministrazione comunale diretta da Giancarlo Ruggiero si è subito adoperata attraverso l'Asl di Avellino per avviare uno screening a tappeto tra la popolazione da quando è ripresa l'impennata dei contagi da Covid-19 in coincidenza con la fine dell'estate e l'avvio delle attività didattiche. Non a caso la prima vittima della seconda ondata pandemica è stato un anziano pizzaiolo eclanese, Livio Di Pietro, 71enne. L'uomo, qualche giorno prima del decesso, aveva partecipato al pellegrinaggio nei luoghi di San Pio. Le sue condizioni di salute, già compromesse da problemi cardiaci, si sono aggravate rapidamente. La corsa in ospedale, ad Avellino, poi il trasferimento nella palazzina Alpi e il decesso. Stessa sorte è toccata, qualche giorno dopo, a Carmine Fabrizio, 56enne, dializzato. L'uomo sarebbe stato contagiato nel centro Nephrocare di via Gradifossi.



