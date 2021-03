Covid, morti negli ospedali irpini due anziani di Pompei e Torre Annunziata

Due decessi per Covid-19 nel giro di poche ore negli ospedali della provincia di Avellino, che si aggiungono ai due registrati il giorno precedente. Nella notte è morto al “Frangipane” di Ariano Irpino un 84 enne di Pompei, già affetto da gravi patologie, giunto in pronto soccorso in gravissime condizioni. Sempre la notte scorsa, è spirata nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, una paziente di 71 anni di Torre Annunziata, ricoverata in terapia sub-intensiva dal 6 febbraio e trasferita in terapia intensiva nella notte, qualche ora prima del decesso.

