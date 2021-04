Covid in Irpinia, altri due morti: 66enne di Altavilla e 78enne di Scafati

Non si ferma la scia di morte per Coronavirus negli ospedali irpini. È deceduto nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un paziente di 66 anni di Altavilla Irpina, ricoverato dall’11 marzo e in terapia intensiva dal 17 marzo. Al Frangipane di Ariano Irpino è spirato, invece, un 78enne di Scafati, che pure si trovava ricoverato nella Terapia Intensiva dell’area Covid del presidio. Sono 123 i pazienti alle prese con il virus che si trovano ricoverati negli ospedali della provincia di Avellino.