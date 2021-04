Il Covid uccide un 68enne ricoverato al Moscati di Avellino

Ancora un decesso nell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Nella terapia intensiva del Covid Hospital è spirato un paziente di 68 anni di Moschiano, ricoverato dal 28 marzo e in terapia intensiva dal 14 aprile.

Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano 73 pazienti: 9 in terapia intensiva, 32 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 11 nel plesso ospedaliero di Solofra. Al Frangipane di Ariano Irpino sono 3 i pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva; 11( su 12 posti letto) in Medicina Covid.