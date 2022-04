Covid, morto al Moscati un noto fotografo 56enne

Un noto fotografo di 56 anni di Mercogliano è morto a causa del Covid. Era ricoverato nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda Moscati di Avellino. Dal 4 marzo si trovava in terapia sub-intensiva. Poi era stato trasferito in terapia intensiva il 30 marzo. Choc e dolore a Mercogliano. Cordoglio da parte dell’amministrazione comunale e della pro loco. Intanto, al Moscati risultano ricoverati anche 4 bambini. Al Covid Hospital dell’azienda Moscati e nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera per accogliere i pazienti con specifiche patologie e anche con il Covid sono ricoverati in tutto 39 pazienti: 3 nella terapia intensiva e 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 1 nell’Unità operativa di Pneumologia, 2 in Medicina Interna, 2 in Ostetricia e Ginecologia, 1 in Geriatria e 4 nella Pediatria della Città ospedaliera.

