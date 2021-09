Il Covid uccide di nuovo in Irpinia, deceduto al Moscati paziente 82enne

Si torna a morire di Covid-19 in Irpinia. È deceduto questo pomeriggio, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un paziente di 82 anni di Monteforte Irpino. L’anziano era ricoverato dallo scorso 7 settembre.

In provincia di Avellino non si registravano decessi causati dal virus dalla fine di agosto. Lo scorso mese ci sono state sette vittime nei nosocomi irpini. I decessi sono avvenuti nella seconda decade di agosto. A perdere la vita soprattutto persone non vaccinate.