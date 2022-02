Purtroppo è accaduto di nuovo. All'Azienda Moscati di Avellino è morto di Covid un altro paziente che era entrato in ospedale per curare altre patologie. Si tratta di un uomo di 81 anni originario di Teora che era ricoverato dal 18 gennaio scorso prima nel reparto di Medicina interna poi, dopo il contagio, trasferito in area covid. È il quinto decesso di questo tipo in due settimane: tutte persone che erano arrivate a Contrada Amoretta per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati