Covid, muore 56enne di Avella: tre vittime in poche ore in Irpinia

C’è anche un uomo di 56 anni tra le tre vittime del Coronavirus che si sono registrate in queste ore in Irpinia. Sono deceduti questo pomeriggio, nel Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 84 anni di Avellino, ricoverata dal 21 marzo in terapia subintensiva, un 56enne di Avella e un anziano di 78 anni di Fontanarosa, dal 25 marzo in ospedale. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 88 pazienti: 11 in terapia intensiva, 34 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 9 nell’Unità operativa di Geriatria e 16 nel plesso ospedaliero di Solofra.

