Covid, muore 66enne al Moscati: si abbassa l'età media delle vittime

Si abbassa l’età media delle persone decedute in Irpinia nell’ultima settimana. Si tratta per la maggior parte di vittime che avevano meno di 70 anni. È morta nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati del capoluogo irpino, una paziente di 66 anni di Avellino, ricoverata dal 20 marzo. Per la città ancora un decesso da mettere nel conto in questo mese che ha fatto registrare un aumento esponenziale di vittime. Il tasso di positività in provincia di Avellino si attesta sul 9,25%.