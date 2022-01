Covid, l'Irpinia è tra le province in cui Omicron corre di più

L'Irpinia è tra le 32 province italiane dove la variante Omicron corre più veloce e di conseguenza il virus sta accelerando con una crescita importanti di contagi. In queste realtà il numero dei casi raddoppia in un minore numero di giorni. Ad indicarlo l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

