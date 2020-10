Il virus aggredisce un altro amministratore. Contagiato dal Covid-19 il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. E' il terzo in questa seconda ondata della pandemia a fare i conti in prima persona con il Coronavirus, dopo la collega di Cervinara, Caterina Lengua e la fascia tricolore di Candida, Fausto Picone, che sono ancora impegnati a combattere su questo fronte. Il Covid-19 è entrato nel palazzo municipale di Monteforte. Positivi al tampone anche alcuni dipendenti. La positività di Giordano è una delle 47 comunicate ieri dall'Asl, a cui se ne aggiunge un'altra di Aiello del Sabato resa nota dall'amministrazione comunale. E c'è da registrare, purtroppo, altre due vittime. La quindicesima e sedicesima in Irpinia dallo scorso mese di luglio. Al Covid Hospital del Moscati di Avellino sono deceduti un 76enne di Sperone e un 82enne di Solofra. Il prima era arrivato al pronto soccorso il 12 ottobre scorso. Le sue condizioni sono andate però progressivamente peggiorando, tant'è che il 19 ottobre è stato trasferito in terapia intensiva e intubato. Poi il tragico epilogo. L'uomo era affetto da patologie pregresse. Il secondo invece era in ospedale dal 13 e le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, tanto che i medici hanno provato invano a rianimarlo.

Ieri, dunque, sono stati accertati altri 47 casi su 660 tamponi analizzati. Ancora contagi nel capoluogo, dove ci sono altri cinque residenti infetti. Sono sei ad Ariano Irpino e sette (tutti contatti di positivi) a Cervinara. Poi uno a Caposele, due a Fontanarosa, quattro a Grottaminarda (sono bambini) e Roccabascerana. Quattro anche a Venticano. Uno a Lauro ricoverato al Moscati, così come un paziente di Manocalzati. Nel bollettino figurano, inoltre, due contagi a Melito Irpino, altrettanti a Monteforte. Uno per Mercogliano, Mirabella Eclano, Montella, Pago Vallo Lauro (è ricoverato al Moscati), Rotondi, Salza Irpina, Sturno. Un nuovo positivo anche a Solofra.

Ai 47 casi ufficializzati dall'Azienda sanitaria bisogna sommarne un altro registrato ad Aiello del Sabato. Lo fa sapere il vicesindaco, Sebastiano Gaeta: «L'Asl ci ha comunicato la terza positività nel nostro comune». Colpo di scena in tarda serata ad Avella, dove il sindaco Domenico Biancardi ha emesso un'ordinanza che fissa, da oggi fino al 2 novembre, una serie di restrizioni rigidissime per il paese, tra cui il divieto di accesso o allontanamento se non per ragioni di necessità, la chiusura degli uffici pubblici tranne quelli per i servizi essenziali, lo stop ad eventi pubblici, la chiusura di cimitero e siti archeologici e culturali, fino addirittura al divieto per i minorenni di uscire di casa se non per necessità e sempre accompagnati da un adulto.



A Contrada, invece, il Comune ha previsto un intervento di sanificazione degli ambienti della scuola dell'infanzia per oggi e domani. «Le lezioni riprenderanno normalmente e in totale sicurezza per i piccoli alunni lunedì prossimo», sottolinea il sindaco Pasquale De Santis. I numeri della seconda ondata della pandemia in Irpinia sono importanti. Si sfiora quota mille casi. La cifra complessiva, con guariti e decessi, è pari a 951. Mirabella Eclano conta 116 casi. Segue Cervinara con 114. Per Avellino sono 93. Poi Baiano (40), San Martino Valle Caudina (30), Frigento (29), Mercogliano (29), Montella (29), Grottaminarda (28), Sperone (26), Bonito (20), Rotondi (19), Avella (18), Atripalda (16), Ariano Irpino (16), Monteforte Irpino (14), Solofra (13), Mugnano del Cardinale (13), Sturno (13), Roccabascerana (12), Sirignano (11), Ospedaletto d'Alpinolo (10), San Potito Ultra (10), Lioni (10), Gesualdo (10), Marzano di Nola (9), Montoro (8), Forino (8), Moschiano (7), Santa Lucia di Serino (7), Serino (7), Flumeri (7), Manocalzati (7), Montemarano (6), Quadrelle (6), Lauro (6), Contrada (6), Venticano (6), Candida (6), Conza della Campania (5), Quindici (5), San Michele di Serino (5), Calitri (4), Torrioni (4), Taurasi (4), Calabritto (4), Melito Irpino (4), Parolise (3), Montefredane (3), Villamaina (3), Cassano Irpino (3), Sant'Angelo dei Lombardi (3),Vallata (3), Fontanarosa (3), Aiello del Sabato (3), Villanova del Battista (2), Santo Stefano del Sole (2), Taurano (2), Teora (2), Chiusano San Domenico (2), Montemiletto (2), Domicella (2), Bagnoli Irpino (2), Montecalvo Irpino (2), Savignano Irpino (2), Pago Vallo Lauro (2), Salza Irpina (2), Caposele (2), Altavilla Irpina (1), Capriglia Irpina (1), Chianche (1), Lacedonia (1), Pietradefusi (1), Trevico (1), Sant'Angelo all'Esca (1), Zungoli (1), Sant'Angelo a Scala (1), Carife (1), Lapio (1), Castelvetere sul Calore (1), Grottolella (1), Montefusco (1), Casalbore (1), Vallesaccarda (1).

