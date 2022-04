Covid, quarta dose di vaccino snobbata pochi intimi negli hub dell'Irpinia

Nessuna fila nei centri vaccinali. In Irpinia, parte al ralenti la somministrazione della quarta dose, snobbata da ultraottantenni e persone fragili dai 60 anni in su.

Nella giornata di ieri, la prima utile per fare l'ulteriore iniezione contro il Covid-19, sono state inoculate appena 245 quarte dosi (117 ai cittadini con più di 80 anni e 93 alle persone fragili) negli hub di Avellino (presso il Paladelmauro), Ariano Irpino (presso il centro...

