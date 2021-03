Covid, restrizioni a tappeto nell'Alta Valle del Sabato

L'Alta Valle del Sabato alza le barriere contro il virus. Dopo il sindaco di Serino, Vito Pelosi, anche il collega della vicina Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco, vara un'ordinanza restrittiva che limita ancora di più gli spostamenti delle persone e anticipa le chiusure degli esercizi commerciali. L'obiettivo è fermare la diffusione del contagio, a seguito dei campanelli d'allarme di questi giorni con un crescendo continuo di casi.

A livello provinciale ieri, complessivamente, l'Asl ne ha ufficializzati 55 su 748 tamponi analizzati. L'indice di positività scende al 7,22%, rispetto al 9,75% del giorno precedente. C'è purtroppo ancora una vittima da inserire nel drammatico bilancio provinciale. È morto nella terapia semintensiva del Covid Hospital dell'azienda ospedaliera Moscati un paziente di 85 anni di Mugnano del Cardinale, Stefano Brandolino, ex dipendente del Comune di Baiano, ricoverato dall'11 marzo. In totale dall'estate si contano 14.108 casi di Coronavirus in Irpinia, compresi guariti e decessi che sono 288 da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria (227 dalla scorsa estate).

Il report dell'Azienda sanitaria specifica che si registrano 1 residente infetto ad Ariano irpino, 1 ad Atripalda, 1 ad Avella, 6 ad Avellino (tra cui due bambine di 10 e 2 anni), 3 a Calitri, 1 a Gesualdo, 1 a Manocalzati, 3 a Mercogliano, 3 a Mirabella Eclano, 1 a Monteforte Irpino, 3 a Montefredane, 1 a Montella, 15 a Montoro, 1 a Mugnano del Cardinale, 2 a San Potito Ultra, 1 a Santa Lucia di Serino, 1 a Santo Stefano del Sole, 9 a Serino e 1 a Solofra.



Numeri ancora alti nel Serinese e nella Valle dell'Irno, con Montoro che fa segnare la quota più evidente del bollettino dell'Asl di ieri. E da ieri, a Serino, sono scattate le nuove regole imposte dal sindaco Pelosi, che aveva già annunciato nel fine settimana. Il provvedimento dispone «il divieto di vendere prodotti alcolici alle tabaccherie; l'obbligo di chiusura alle ore 19 per tutte le altre attività commerciali; gli studi professionali, di consulenza e attività artigianali non potranno ricevere i clienti dopo le ore 19; il divieto di vendita sul territorio comunale agli ambulanti; la chiusura di bar e circoli inibendo anche l'attività da asporto; il divieto delle attività di asporto per pizzerie, ristoranti e paninoteche consentendo solo la consegna a domicilio dalle ore 18 alle ore 22». L'ordinanza è valida fino al 29 marzo, salvo proroghe. Alla base dell'esplosione dei casi anche comportamenti scorretti, come denunciano gli stessi residenti. «I controlli sono stati potenziati dice Pelosi da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri. Chiediamo la collaborazione di tutti e la massima prudenza». L'amministrazione ha previsto anche ristori per le attività che dovranno restare chiuse in questo periodo.



Non solo Serino. A Santa Lucia di Serino il primo cittadino Ottaviano Vistocco sceglie la linea dura fino al 6 aprile. Bar chiusi, mentre i negozi devono abbassare la serranda alle 19. Parco e aree gioco off limits. Solo asporto per pizzerie e ristoranti. E ancora: i non residenti possono arrivare in paese esclusivamente per emergenze, acquistare beni di prima necessità, raggiungere l'ufficio postale o studi professionali. «Per forza di cose ho dovuto attuare ulteriori restrizioni per arginare la diffusione del virus. Mi rendo conto delle difficoltà per le attività, ma in questo momento la priorità è la salute di tutti i cittadini. Dobbiamo bloccare il contagio», spiega Vistocco che si trova in quarantena per la positività della figlia.

Prosegue sulla linea del rigore anche l'amministrazione di Montella. Il sindaco Rizieri Buonopane fa sapere: «L'Asl mi ha ufficialmente comunicato 4 nuovi casi positivi e 4 guarigioni. Alla luce di tali aggiornamenti, il numero degli attuali positivi presenti sul nostro territorio è di 40. Ho adottato un'altra ordinanza con la quale ho prorogato, tra le altre cose, la sospensione del mercato settimanale e la chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate, fino alla data del 5 aprile». Da oggi, invece, riaprirà il cimitero.

Sul fronte ricoveri, la situazione resta allarmante. Nelle aree Covid dell'Azienda Moscati risultano 83 pazienti: 9 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza, 14 nell'Unità operativa di Malattie Infettive, 7 nell'Unità operativa di Geriatria e 9 nel plesso ospedaliero di Solofra. Al Frangipane di Ariano Irpino ci sono 5 ricoverati (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva; 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid.



