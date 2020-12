Aumentano di nuovo i contagi in provincia, anche se la percentuale tra tamponi analizzati e positivi non cresce. Resta, infatti, al 10,1% in linea con la tendenza dei giorni scorsi.

I casi comunicati dall'Asl sono 141 su 1.430 test processati. Purtroppo vanno aggiunti al conto altre due vittime. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino è deceduto un 86enne di Scampitella. Choc e dolore alla città ospedaliera dove è venuto a mancare il dirigente medico dell'unità operativa di Malattie Infettive dell'azienda San Giuseppe Moscati, Mario Claudio Magliocca. Il professionista 66enne, risultato positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato dal 20 novembre. Residente a Roccarainola (Napoli), da anni lavorava al Moscati ed era molto apprezzato per le indiscusse doti umane e professionali. Diversi i messaggi di cordoglio.

Numeri in salita, dunque, per il contagio in Irpinia. La quota più alta a Montoro (+23). Da segnalare il +8 di Santa Lucia di Serino e il +9 di Lauro. Sono 141 i nuovi casi in tutta l'Irpinia secondo quanto comunica il bollettino dell'Asl: 1 Aiello del Sabato, 2 Aquilonia, 7 Ariano Irpino, 4 Atripalda, 1 Avella, 20 Avellino, 1 Baiano, 2 Bisaccia, 1 Bonito, 2 Capriglia Irpina, 2 Casalbore, 2 Cervinara, 1 Flumeri, 2 Fontanarosa, 2 Forino, 2 Frigento, 1 Gesualdo, 1 Grottolella, 9 Lauro, 1 Lioni, 1 Manocalzati, 1 Marzano di Nola, 2 Melito Irpino, 3 Mercogliano, 4 Montella, 1 Montemiletto, 23 Montoro, 1 Moschiano, 4 Mugnano del Cardinale, 1 Nusco, 1 Parolise, 1 Pietradefusi, 1 Pratola Serra, 1 Quadrelle, 4 Quindici, 8 Santa Lucia di Serino, 1 Santo Stefano del Sole, 2 Scampitella, 3 Serino, 6 Solofra, 1 Sorbo Serpico, 1 Sperone, 2 Sturno, 3 Taurasi, 1 Villamaina.



Il numero complessivo di contagi della seconda ondata, a partire dallo scorso luglio conteggiando guariti e decessi, arriva a 6.915 casi totali. Di cui, 981 ad Avellino. Montoro schizza a 421, mentre Avella è a 323. E poi: Mercogliano (229), Monteforte Irpino (206), Cervinara (202), Mirabella Eclano (199), Atripalda (178), Ariano Irpino (168), Baiano (164), Solofra (156), Lauro (146), Mugnano del Cardinale (131), Grottaminarda (127), Sperone (103), Montella (88), Quindici (87), San Martino Valle Caudina (83), Pratola Serra (81), Volturara Irpina (77), Forino (77), Lioni (74), Gesualdo (73), Sirignano (70), Frigento (70), Serino (68), Montemiletto (62), Altavilla Irpina (61), Rotondi (60), San Potito Ultra (59), Moschiano (57), Roccabascerana (56), Aiello del Sabato (56), Domicella (54), Fontanarosa (54), Pago Vallo Lauro (53), Sant'Angelo dei Lombardi (53), Nusco (53), Marzano di Nola (52), Sturno (51), Ospedaletto d'Alpinolo (48), San Michele di Serino (46), Capriglia Irpina (43), Vallata (40), Grottolella (40), Manocalzati (40), Bonito (39), Flumeri (38), Prata Principato Ultra (36), Venticano (36), Cesinali (35), Contrada (35), Savignano Irpino (33), Taurano (32), Candida (32), Santa Lucia di Serino (31), Montecalvo Irpino (28), Summonte (27), Montemarano (26), Santo Stefano del Sole (26), Bisaccia (25), Quadrelle (25), Carife (24), Montefredane (24), Calitri (24), Taurasi (24), Caposele (23), Pietrastornina (23), Chiusano San Domenico (22), San Sossio Baronia (22), Casalbore (22), Bagnoli Irpino (21), Pietradefusi (21), Guardia Lombardi (20), Villamaina (20), Salza Irpina (19), Cassano Irpino (19), Melito Irpino (19), Tufo (17), Scampitella (17), Sorbo Serpico (17), Montefalcione (16), Torella dei Lombardi (16), Aquilonia (16), Castelfranci (14), Santa Paolina (13), San Nicola Baronia (13), Villanova del Battista (13), Vallesaccarda (11), Zungoli (11), Trevico (10), Lacedonia (9), Torre le Nocelle (9), Calabritto (8), Castelvetere sul Calore (8), Parolise (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Castel Baronia (7), Lapio (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), Montefusco (4), San Mango sul Calore (4), Paternopoli (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Monteverde (2). Sul fronte dei ricoveri, se ne registrano 74 all'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, di cui 7 in Terapia Intensiva. Al presidio ospedaliero Frangipane di Ariano Irpino risultano 3 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid e, infine, 22 in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.



