Rientrano i casi di positività al Covid domani scuole aperte regolarmente

Riapre la scuola. Domani si torna regolarmente in classe nella primaria di via Croce. Il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, insieme ai colleghi dell'amministrazione, si è confrontato con la dirigente del plesso per fare il punto della situazione. Il quadro è in via di miglioramento. Due delle quattro insegnanti risultate contagiate dal Covid-19 si sono già negativizzate e stanno meglio i tredici bambini pure alle prese con il virus.



La diffusione del nuovo coronavirus appare ormai sotto controllo. I vari tamponi analizzati non hanno riscontrato altre infezioni. «Riteniamo di aver fatto la scelta giusta chiudendo per due giorni, giovedì e venerdì scorsi, il plesso di via Croce, dopo la segnalazione della dirigente che comunicava vari casi rimarca il sindaco Gaeta In questo modo abbiamo arginato la diffusione del virus. Riapriamo, dunque, in tutta sicurezza. La chiusura ci ha permesso anche di effettuare un intervento straordinario di sanificazione di tutti gli ambienti scolastici, a cui sono seguite ulteriori pulizie».



Negli ultimi giorni c'è stata una corsa al tampone in paese, soprattutto tra le famiglie con bambini che frequentano la primaria e che erano stati in contatto con i compagni alle prese con il Covid-19. La preoccupazione era salita quando si era appresa la notizia di ulteriori contagi e di ragazzini con sintomi influenzali. Ma i test successivi hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. La situazione, dunque, è migliorata nel giro di qualche giorno e questo consente a studenti e personale scolastico di rientrare in classe per il rush finale.

Una decisione come quella adottata dal sindaco di Aiello del Sabato era stata assunta qualche giorno prima dal collega di Pietradefusi, che aveva chiuso il plesso di Dentecane. Anche la fascia tricolore Gaetano Musto si era trovato di fronte a un cluster tra gli alunni dell'istituto. Pare che il tutto fosse nato dalle feste per le prime comunioni. Fortunatamente, il problema è stato risolto anche a Pietradefusi, dove le lezioni vanno avanti regolarmente.