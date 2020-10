Mio figlio per fortuna sta bene. È giunta l'ora della responsabilità collettiva. Sono necessari maggiori controlli, in materia di sicurezza sanitaria, fuori e dentro le scuole».

A parlare è il primo cittadino di Mirabella Giancarlo Ruggiero, che invoca un giro di vite negli istituti scolastici presenti sul territorio eclanese e invoca un inasprimento dei controlli nella comunità scolastica, dopo l'escalation di contagi che ha coinvolto bene otto bimbi di scuola elementare, tra cui suo figlio. Le lezioni in presenza sono sospese fino a sabato nelle scuole di ogni ordine e grado della maggiore cittadina del Medio Calore. Il cluster scolastico è seguito attentamente dalle autorità sanitarie. Si sta cercando di ricostruire la mappatura del contagio, e quindi la catena dei casi positivi ad oggi registrata. Oltre agli otto alunni della Primaria positivi al Covid ci sono pure quattro insegnanti: due di Frigento, una di Mirabella Eclano e un'altra di San Giorgio del Sannio. L'altro giorno, proprio nel piazzale antistante all'edificio dell'Istituto Comprensivo Raimondo Guarini', sono stati eseguiti 327 tamponi, con la modalità drive-in, praticamente tutti quelli disponibili nell'Unità Mobile dell'Asl di Avellino. «Ci sono giunte anche richieste volontarie di tamponi, ma non sono state effettuate perché quelli disponibili al momento erano già esauriti - ha poi aggiunto Ruggiero - Comunque, non abbasseremo la guardia. Saranno effettuati ulteriori controlli. Il nostro obiettivo resta quello di spegnere il focolaio. Se si rispettano le regole riusciremo a fronteggiare il contagio, altrimenti rischiamo la chiusura».

La preoccupazione delle famiglie dei piccoli studenti della Primaria del centro non è stata ancora smaltita. E stanno bene anche gli altri sette alunni della terza classe della Scuola Primaria, compagni del figlio del sindaco, risultati positivi, ma asintomatici, al Covid-19.

È seguita a casa, ma non ha sintomi febbrili, anche l'alunna della terza classe della Primaria Michele Aufiero' di Sturno, figlia di un operaio della Iia (che invece è negativo), risultata positiva al tampone. Uno strano destino accomuna in queste ore le comunità di Frigento (ieri 10 casi), Sturno (5) e Mirabella Eclano. Qui i focolai, inizialmente circoscritti in ambito familiare, si sono poi estesi alle scuole. Tra docenti e discenti il contatto, e il contagio, è stato fatale. Da qui il richiamo delle autorità locali a indossare i dispositivi individuali di protezione durante le ore di attività didattica.

Attività sospese pure a Sturno e a Frigento fino al prossimo 10 ottobre. Le lezioni proseguiranno online in attesa di ritornare in aula. E sono in attesa del tampone pure gli alunni e gli insegnanti della Scuola Primaria di Sturno. Genitori in apprensione pure qui. Una reazione comprensibile alla luce della ripresa e della impennata dei contagi in Valle Ufita. E pensare che precedentemente quell'area aveva mantenuto una condotta esemplare. Stavolta invece Frigento è divenuto, suo malgrado, epicentro di un'emergenza sanitaria che ha colto tutti di sorpresa, e alle spalle. I sindaci di Frigento e Sturno, Carmine Ciullo e Vito Di Leo, si sono subito adoperati con lo screening territoriale al fine di stanare nuovi casi positivi. Non solo il personale scolastico ma anche quello in servizio nei Municipi delle tre comunità ha dovuto sottoporsi all'esame rino-faringeo. A Mirabella Eclano gli uffici comunali sono ancora chiusi.

