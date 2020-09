A Sperone il sindaco Marco Alaia vara il «semi-lockdown». I dodici contagiati delle ultime tre settimane hanno indotto il primo cittadino a varare l'ordinanza che dispone l'uscita dalle abitazioni solo in caso di necessità. Intanto il bilancio generale indica due ricoveri in meno di 24 ore e altri 6 positivi tra Avellino e tre comuni della provincia. Si tratta, è bene ribadirlo, di quanti sono risultati infetti a seguito di esami.

Altra cosa è il numero stimato di persone contagiate che, secondo proiezioni statistiche, arrivano a dieci volte quelle accertate. Dunque non si arresta la seconda ondata epidemica che nell'ultimo mese ha macinato numeri da piena emergenza. Con dovute e nette differenze, trattandosi per la maggior parte, da luglio a oggi, di soggetti asintomatici e considerato l'elevato numero di tamponi e test seriologici che ogni giorno sono effettuati.

L'Asl ha comunicato la positività al Covid 19 dei tamponi naso-faringei effettuati su 3 persone: un uomo e una donna di 43 anni di Avellino e una donna di 40 anni di Sperone (contatto di un già positivo). A questi si aggiungono altri 3 casi: un residente di Rotondi, segnalato dal sindaco Antonio Russo (potrebbe trattarsi di un dipendente comunale, considerando che ieri mattina gli uffici sono stati chiusi per sanificazione); un uomo di 60 anni di Avellino; e un uomo di 87 anni di Avella. Questi ultimi due, sono entrambi ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera Moscati. Sale, quindi, a 11 il numero di degenti covid a fronte dei 12 posti disponibili nell'Unità operativa diretta dalla facente funzioni Giuseppina Dell'Aquila. Dunque, potrebbe essere questione di ore la riapertura del Covid Hospital allestito nella prima fase dell'emergenza nella palazzina Alpi (adiacente all'ingresso principale della città ospedaliera), dove sono a disposizione una cinquantina di posti letto attrezzati anche per la terapia intensiva e subintensiva, della quale, fortunatamente, nessuno degli 11 degenti necessita.

A preoccupare, sempre di più, è la situazione nel Mandamento e nel Vallo di Lauro con 38 positivi. Un focolaio che non ha un «paziente zero» ma che è alimentato dai rientri da fuori regione o dall'estero. Sperone resta il comune più colpito con 12 contagiati. Seguono Baiano con 6 contagiati, Avella, Moschiano e Quindici (5) Sirignano (3) e Taurano (2). Il sindaco Alaia, che mercoledì ha inviato una richiesta all'Asl per eseguire i tamponi a tutti i residenti, ha varato un'ordinanza con la quale, tra le altre misure, invita i cittadini a recarsi negli uffici pubblici e privati e nelle attività commerciali solo in caso di estrema necessità. Nello stesso atto, c'è l'obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto e quello di effettuare (entro lunedì) la sanificazione dei locali commerciali. «Coi medici di base di Sperone dice Alaia ho effettuato un'ampia valutazione anche tenendo conto delle richieste di tamponi e test sierologici a loro prevenute dagli assistiti. Ovviamente l'evoluzione della situazione nel nostro paese ha evidenziato una forte preoccupazione e creato una serie di interrogativi indefiniti rispetto a quanto stesse accadendo».

La fascia tricolore ha ottenuto dall'Asl l'avvio di uno screening sull'intera popolazione: «Visti i numeri, crediamo che uno screening totale sia indispensabile. Così come già avvenuto in altri comuni irpini questa opzione al momento rappresenta la soluzione ideale per dare il via al monitoraggio. Si parte oggi nell'area mercato dalle 10.30, I cittadini possono recarsi tutti lì». Il bilancio di questa seconda ondata è di 176 contagiati: 40 ad Avellino. Seguono: Mercogliano (19), Sperone (12), Santa Lucia di Serino (7), Baiano (6), Monteforte Irpino (6), Serino (6), Avella (5), Contrada (5), Montemarano (5), Moschiano (5), Quindici (5), Solofra (5), Montoro (4), San Michele di Serino (4), Atripalda (3), Calitri (3), Parolise (3), Rotondi (3), Sirignano (3), Montella (2), Roccabascerana (2), San Martino Valle Caudina (2), Taurano (2), Teora (2), Vallata (2), Altavilla (1), Ariano Irpino (1), Capriglia Irpina (1), Cervinara (1), Chianche (1), Flumeri (1), Grottaminarda (1), Lacedonia (1), Manocalzati (1), Montefredane (1), Montemiletto (1), Pietradefusi (1) e Santo Stefano del Sole (1).

