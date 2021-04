Covid, tre decessi in poche ore e ricoveri in aumento in Irpinia

Tre decessi per Covid negli ospedali della provincia di Avellino. Al Frangipane di Ariano Irpino è morta una 75enne di Sturno ricoverata in Terapia Intensiva. Nella terapia Subintensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino hanno perso la vita un paziente di 88 anni di Mercato San Severino, ricoverato dal 14 aprile e un’anziana di 85 anni di Aiello del Sabato, ricoverato nel nosocomio del capoluogo irpino dallo scorso 12 aprile. Ancora alta la quota di ricoverati per Coronavirus nei presidi irpini.