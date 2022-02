Il Covid uccide 6 persone in poche ore negli ospedali irpini

Ancora sei morti per Covid in Irpinia nello spazio di poche ore. Sono deceduti al Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino cinque pazienti: una paziente di 83 anni di Baiano, ricoverata dal 27 gennaio scorso in terapia sub-intensiva; un uomo 74 anni di San Michele di Serino, ricoverato dal 29 gennaio in terapia subintensiva; un 70enne di Atripalda, ricoverato dal 20 gennaio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 25.

Ancora: un 87enne di Mercogliano, ricoverato dal 24 gennaio, e un 81enne di Avellino, ricoverato dal 18 gennaio. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino è spirato, invece, un 91enne di Vallata.