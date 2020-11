Meno tamponi e meno casi registrati (66 su 575 test analizzati), ma c'è ancora un altro decesso. È il secondo in 24 ore. Ieri mattina è spirato nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, un 87enne di Avellino. L'uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato dal 30 ottobre scorso in terapia subintensiva. Era affetto da patologie pregresse. Domenica, invece, è deceduta una 91enne che era ospite della residenza sanitaria per anziani di Volturara Irpina. Dall'ultimo bollettino dell'Asl sono emersi altri 66 contagi, di cui 28 solo nel Mandamento. Quest'area della provincia resta sorvegliata speciale. Massima allerta a Baiano, dove ieri l'Azienda sanitaria ha ufficializzato 17 infetti. «Nelle ultime ore abbiamo avuto un aumento importante di casi Covid-19 - dice il sindaco Enrico Montanaro - Si tratta soprattutto di contagi di carattere familiare, che riguardano quattro nuclei. Questo certamente non significa che bisogna sottovalutare il dato. Anzi, ci deve spingere a prestare ancora di più attenzione e ci deve invogliare al rispetto massimo delle misure».

Il primo cittadino di Baiano non nasconde qualche timore: «È chiaro che qui nel Mandamento la situazione è molto difficile. L'Asl sta intervenendo in maniera puntuale. All'Azienda sanitaria va il nostro ringraziamento per quello che sta facendo per il nostro territorio. Domani (oggi per chi legge, ndr), riprende il drive-in ad Avella per i tamponi. Per quanto ci riguarda, come Comune di Baiano, abbiamo emanato delle ordinanze maggiormente restrittive rispetto a quelle regionali e ai decreti del Governo. Ci riserviamo, laddove i contagi non dovessero rallentare, di intervenire nuovamente con ulteriori restrizioni.

LEGGI ANCHE Covid a Boscoreale, 25 persone sorprese a un battesimo: multe per tutti

In serata è poi scattata l'allerta a Villamaina per il contagio del medico di base del paese: «Abbiamo da poco saputo che, purtroppo, il nostro medico di famiglia è risultato positivo al Sars-Cov 2 - ha annunciato la sindaca Stefania Di Cicilia - Avvisiamo, pertanto, tutti coloro i quali hanno avuto contatti con il dott. Emilio dal 19 al 29 ottobre di auto-segnalarsi al nostro Coc (o direttamente al sindaco), per stilare rapidamente un elenco di contatti da segnalare all'Asl per l'indagine epidemiologica e soprattutto per scongiurare altri nuovi casi di positività».

Insieme al Mandamento, i numeri più alti li fa segnare ancora il capoluogo con 9 residenti contagiati. Il report dell'Asl segnala che sono stati scovati 1 caso ad Altavilla Irpina, 1 Aquilonia, 2 Atripalda, 4 Avella, 9 Avellino, 17 Baiano, 1 Fontanarosa, 1 Forino, 6 Lauro, 1 Marzano di Nola, 1 Mercogliano, 3 Monteforte Irpino, 1 Montemiletto, 3 Montoro, 1 Mugnano del Cardinale, 1 Pietrastornina, 1 Quindici, 3 Rotondi, 1 San Potito Ultra, 1 Santo Stefano del Sole, 1 Sirignano, 5 Sperone, 1 Summonte.



Il bilancio complessivo dell'Irpinia della seconda ondata, quindi dallo scorso luglio, restituisce 2.298 casi compresi guariti e decessi. Avellino sale a 317, Avella a 166, Mirabella Eclano a 148. Segue Cervinara con 125. Ancora: Baiano (91), Mercogliano (80), Grottaminarda (57), Monteforte Irpino (57), Montoro (53), Sperone (52), Solofra (51), Mugnano del Cardinale (45), San Martino Valle Caudina (44), Ariano Irpino (44), Frigento (42), Atripalda (41), Sturno (35), Montella (34), San Potito Ultra (30), Bonito (28), Volturara Irpina (28), Rotondi (28), Nusco (25), Roccabascerana (24), Candida (22), Lauro (22), Montemiletto (22), Flumeri (21), Ospedaletto d'Alpinolo (21), Sirignano (21), Gesualdo (20), Forino (20), San Michele di Serino (19), Serino (18), Quadrelle (16), Marzano di Nola (16), Quindici (16), Moschiano (15), Aiello del Sabato (15), Venticano (15), Montecalvo Irpino (14), Carife (13), Pratola Serra (12), Fontanarosa (12), Lioni (11), Manocalzati (11), Montemarano (10), Montefredane (10), Vallata (9), Contrada (9), Taurasi (8), Cesinali (8), Sant'Angelo dei Lombardi (8), Santa Lucia di Serino (8), Santo Stefano del Sole (8), Guardia Lombardi (6), Grottolella (6), Salza Irpina (6), Conza della Campania (5), Vallesaccarda (5), Calabritto (5), Cassano Irpino (5), Calitri (5), Pietradefusi (5), Melito Irpino (5), Sorbo Serpico (5), Altavilla Irpina (5), Torrioni (4), Zungoli (4), Senerchia (4), Villamaina (4), Chiusano San Domenico (4), Parolise (4), Torella dei Lombardi (4), Prata Principato Ultra (4), Pago Vallo Lauro (3), Domicella (3), Capriglia Irpina (3), Taurano (3), Bagnoli Irpino (3), Castelfranci (3), Santa Paolina (3), Villanova del Battista (2), Teora (2), Savignano Irpino (2), Caposele (2), Sant'Andrea di Conza (2), Lapio (2), Rocca San Felice (2), Chianche (2), Montefusco (2), Bisaccia (2), San Nicola Baronia (2), Andretta (2), Greci (2), Casalbore (2), Pietrastornina (2), Trevico (2), Sant'Angelo all'Esca (2), Senerchia (2), Summonte (2), Montefalcione (2), Lacedonia (1), Sant'Angelo a Scala (1), Castelvetere sul Calore (1), Aquilonia (1), Luogosano (1), Scampitella (1), Tufo (1), Castel Baronia (1), Torre le Nocelle (1), Aquilonia (1).



© RIPRODUZIONE RISERVATA