Il Covid uccide due donne al Moscati di Avellino

Il virus uccide ancora. Sono decedute questo pomeriggio, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, due pazienti: una donna di 73 anni di Aiello del Sabato, ricoverata dal 20 febbraio e una paziente di 94 anni di Mercogliano, ricoverata dal 18 febbraio.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Il Covid torna a fare vittime in Irpinia, deceduta una 89enne IL CASO «Contagi in corsia al Moscati di Avellino, pronti a...

Scendono leggermente i ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati sono ricoverati 43 pazienti: 5 in terapia intensiva e 16 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 15 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Pediatria e 5 nell’Unità operativa di Chirurgia oncologica della Città ospedaliera. Al Frangipane di Ariano Irpino risultano 24 pazienti: 1 degenza ordinaria, 10 in sub-intensiva, 1 in Terapia Intensiva, 8 Medicina Covid, 1 Cardiologia, 1 Chirurgia e 2 Ortopedia.