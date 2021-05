Il Covid uccide ancora in Irpinia: tre morti in 24 ore negli ospedali

Non si arresta la lunga scia di vittime del Covid in Irpinia. Altre tre morti in poche ore negli ospedali della provincia. Sono deceduti nel Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati, un paziente di 82 anni di Senerchia e una donna di 63 anni del capoluogo irpino.

All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino ha perso la vita, invece, un 70enne di Montecalvo Irpino, che era ricoverato in Terapia Intensiva. In leggera flessione il numero dei ricoveri nei presidi ospedalieri della provincia, dopo l’impennata dei giorni scorsi.