Il provvedimento doveva servire a tutelare gli anziani, evitando possibili contagi in un momento di grave crisi, per la UIL Pensionati, invece, è discriminatorio obbligare gli ultrasettantenni a non uscire di casa e non sostare in luoghi pubblici. Così, in un capovolgimento totale di posizioni che miravano a evitare contagi e morte nella parte più debole della popolazione, hanno inviato una diffida alla sindaca di Volturara Irpina, Nadia Manganaro, chiedendo di revocare l'ordinanza. «Tale provvedimento - dice Carmelo Barbagallo, della UIL - rappresenta un attacco ai diritti costituzionali».

L'ordinanza, sottolinea la Uil «prevede per i soli cittadini di età superiore ai 70 anni: divieto di sosta in luoghi pubblici, piazze e panchine, anche se da soli e a piedi; divieto di qualsivoglia spostamento sul territorio comunale e di incontrare altre persone non conviventi per pranzi o cene anche presso il proprio domicilio». Norme dettate dal tentativo di tutelare gli anziani che, come è dimostrato in ogni statistica, sono i più colpiti dal Covid. Invece per il sindacato così si attaccano i diritti degli anziani «con un provvedimento altamente discriminatorio nei confronti degli ultrasettantenni, che limita finanche la libertà di stare seduti in piazza da soli sopra una panchina». Addirittura il sindacato dice che «tali misure trovano precedenti analoghi solo in deplorabili sistemi autoritari del passato», anche se è difficile ricordare un sistema autoritario che impediva agli anziani di uscire per salvaguardare la loro salute. Secondo la Uil, insomma, è meglio che gli anziani si ammalino e muoiano.

