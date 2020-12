Una reazione avversa e qualche problema nella gestione dei turni. Non è andato tutto per il verso giusto nel «V-Day» dell'Azienda ospedaliera Moscati. Tra i primi 100 dipendenti, ai quali è stato somministrato il vaccino anti-covid, un'infermiera del reparto di Anestesia e Rianimazione ha avvertito un malore dovuto a un picco della pressione.



Soccorsa dall'equipe multidisciplinare presente nell'ambulatorio allestito al primo piano della città ospedaliera, la donna è rimasta sotto osservazione. Ristabilitasi ha lasciato da sola la struttura. Qualche disagio e pure un grosso rischio (per fortuna scampato) è stato determinato dall'impossibilità di far ruotare i turni in alcuni reparti e anche nel Covid Hospital.



Infatti, è stata piuttosto avventata la scelta della direzione strategica di far partecipare in massa al «V-Day» medici, gli infermieri e Oss dell'area covid. Tutti i sanitari dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione, per esempio, si sono vaccinati nella giornata di domenica: molti, poi, sono andati al lavoro nel turno pomeridiano o notturno. Stesso discorso per il Covid Hospital.



Anche Mariangela Raimondo, dirigente medico di Medicina interna assegnata al Covid Hospital, la seconda irpina a vaccinarsi, ha poi effettuato un turno notturno nella struttura dedicata ai contagiati. Dove è stato impossibile far ruotare i turni, in quanto, come detto, tutti i dipendenti erano stati inseriti nell'elenco del «V-Day».

Un grosso rischio che, nel caso in cui si fossero registrati più eventi avversi, avrebbe potuto generare un'impasse nell'assistenza. Inoltre, non meno importante, chi ha fatto il vaccino domenica mattina, anche in assenza di reazioni, è stato comunque sottoposto a uno stress fisico e psicologico e, probabilmente, avrebbe meritato una giornata di riposo.



Al netto di ciò, le operazioni si sono svolte secondo il protocollo dell'Unità di crisi regionale. Un automezzo, scortato dalle forze dell'ordine, ha raggiunto l'Ospedale del Mare di Napoli, l'hub campano per lo stoccaggio dei box vaccinali, col compito di ritirare le fiale e trasportarle ad Avellino all'interno di borse termiche munite di data logger (uno strumento per controllare che la temperatura sia mantenuta per l'intero percorso). Alle 10 in punto, il siero anti-covid, prodotto da Pfizer-Biontech, è stato inoculato a un infermiere, Modestino Matarazzo, dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione e referente infermieristico della terapia intensiva Covid. Qualche minuto dopo è toccato a Raimondo. In totale, tra le 10 e le 17 di domenica, sono state somministrate 100 dosi ad altrettanti operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al nuovo coronavirus (per loro tra tre settimane è previsto il richiamo). Sabato prossimo le operazioni dovrebbero continuare per coprire tutto o quasi (il vaccino non è obbligatorio) il personale in servizio all'Azienda ospedaliera e quello delle ditte esterne.



«Abbiamo registrato un'adesione dell'89 per cento», ha detto il direttore generale Renato Pizzuti intervenendo al «V-Day». «A gennaio ha confermato - arriveremo a vaccinare quasi tutti i 2mila dipendenti diretti e indiretti. Ma è poca cosa rispetto a una popolazione, quella irpina, che conta 420mila abitanti. Dunque, ci sono ancora tante migliaia di cittadini a rischio: per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia».



Entro fine settimana si muoverà anche l'Asl di Avellino, con gli ospedali Frangipane di Ariano Irpino e Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Precedenza a chi è impegnato più a stretto contatto coi contagiati poi, man mano, tutti gli altri. In totale 7mila persone per la sola Asl. Un'adesione molto alta, oltre l'85 per cento: un risultato importante anche in considerazione del fatto che il vaccino non è obbligatorio. Per ogni persona censita, l'ente di via Degli Imbimbo ha già acquistato due dosi. Quindi, sono 14mila quelle stoccate presso il Frangipane di Ariano Irpino, dove è presente un frigorifero con una capienza di 700 litri in grado di conservare il vaccino a meno 70 gradi

