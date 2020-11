Il numero di decessi - ieri altri sette - è già superiore a quello registrato nella prima ondata della scorsa primavera. Dal mese di agosto si contano 64 vittime irpine del Coronavirus. Di queste, 52 si sono spente all'ospedale Moscati di Avellino, 2 al Rummo di Benevento e 10 al Frangipane di Ariano Irpino. Bisogna poi aggiungere anche 9 pazienti della provincia di Napoli morti tra la città ospedaliera e il nosocomio del Tricolle.

Una sequenza terribile che è cresciuta di pari passo alla quota di contagi. Ieri, dunque, ci sono stati altri sette decessi e il bollettino dell'Asl ha riportato 185 nuovi positivi su 1.540 tamponi analizzati. Al Moscati ha cessato di battere il cuore di una 86enne di Volturara Irpina. A distanza di poche ore non ce l'hanno fatta una 89enne di Lauro, un uomo di 81 anni di Roccabascerana, una donna di 65 anni di Avella, una 78enne di Nola (Napoli) e un 68enne di Grottaminarda, che era stato prima alla città ospedaliera e poi al Landolfi di Solofra. Al Frangipane è spirato un 78enne di Sturno. Sono, dunque, 185 i nuovi positivi comunicati dall'Asl. Di cui, 6 residenti nel Comune di Aiello del Sabato; 1 di Altavilla Irpina; 2 di Aquilonia; 6 di Ariano Irpino; 6 di Atripalda; 13 di Avella; 10 di Avellino; 2 di Bagnoli Irpino; 13 di Baiano; 1 di Calitri; 1 di Caposele; 3 di Casalbore; 1 di Cassano Irpino; 1 di Castel Baronia; 3 di Castelfranci; 2 di Cervinara; 1 di Cesinali; 1 di Contrada; 2 di Domicella; 1 di Fontanarosa; 7 di Forino; 5 di Grottolella; 2 di Guardia Lombardi; 3 di Lauro; 3 di Lioni; 1 di Marzano di Nola; 1 di Melito Irpino; 3 di Mercogliano; 1 di Mirabella Eclano; 1 di Montecalvo Irpino; 7 di Monteforte Irpino; 1 di Montefredane; 1 di Montefusco; 10 di Montella; 1 di Montemarano; 1 di Montemiletto; 5 di Montoro; 7 di Mugnano del Cardinale; 4 di Pietradefusi; 1 di Pietrastornina; 2 di Quadrelle; 2 di San Martino Valle Caudina; 3 di San Michele di Serino; 3 di San Nicola Baronia; 4 di San Sossio Baronia; 1 di Santa Lucia di Serino; 1 di Sant'Angelo dei Lombardi; 1 di Santo Stefano del Sole; 4 di Savignano Irpino; 2 di Serino; 3 di Sirignano; 4 di Solofra; 6 di Sperone; 2 di Taurano; 1 di Taurasi; 3 di Vallata; 1 di Vallesaccarda; 1 di Venticano.



Inoltre, come fa sapere il sindaco Antonio Olivieri, sono risultati positivi 7 ospiti del centro di accoglienza per immigrati Villa Marika di Forino. «Sono asintomatici e sono stati immediatamente posti in isolamento», scrive Olivieri sul sito del Comune. Un altro richiedente asilo, già risultato infetto a inizio mese, è ricoverato in ospedale in condizioni serie. La struttura è sottoposta a controllo costante da parte di Polizia e Carabinieri.

Il bilancio provinciale restituisce 4.915 casi dallo scorso luglio, compresi guariti e decessi. Avellino ne ha 700, Avella è a quota 284. Poi Montoro (246), Mirabella Eclano (188), Cervinara (176), Monteforte Irpino (160), Mercogliano (159), Baiano (152), Atripalda (127), Ariano Irpino (124), Solofra (111), Mugnano del Cardinale (102), Grottaminarda (99), Lauro (95), Sperone (86), Volturara Irpina (71), Montella (69), Quindici (63), San Martino Valle Caudina (60), Frigento (57), San Potito Ultra (57), Forino (56), Sirignano (51), Sturno (48), Pratola Serra (45), Lioni (45), Montemiletto (45), Serino (45), Rotondi (44), Gesualdo (41), Aiello del Sabato (41), Roccabascerana (37), Domicella (37), Manocalzati (35), Ospedaletto d'Alpinolo (34), Fontanarosa (34), Sant'Angelo dei Lombardi (33), Venticano (33), Bonito (32), Flumeri (32), San Michele di Serino (32), Vallata (31), Candida (30), Cesinali (30), Grottolella (29), Marzano di Nola (29), Nusco (28), Savignano Irpino (28), Capriglia Irpina (27), Moschiano (26), Prata Principato Ultra (26), Contrada (26), Carife (24), Montecalvo Irpino (24), Taurano (24), Altavilla Irpina (22), Quadrelle (22), Montefredane (21), Pietradefusi (19), Bagnoli Irpino (18), Montemarano (18), Salza Irpina (17), Cassano Irpino (17), Taurasi (17), Summonte (16), Guardia Lombardi (16), Caposele (16), Torella dei Lombardi (15), Pago Vallo Lauro (14), Sorbo Serpico (14), Scampitella (13), Villamaina (12), San Sossio Baronia (12), Santa Lucia di Serino (12), Santo Stefano del Sole (12), Montefalcione (11), Calitri (11), Melito Irpino (11), San Nicola Baronia (11), Chiusano San Domenico (10), Bisaccia (10), Castelfranci (10), Vallesaccarda (10), Pietrastornina (10), Zungoli (9), Santa Paolina (9), Calabritto (8), Casalbore (8), Tufo (8), Senerchia (7), Lacedonia (7), Parolise (6), Conza della Campania (6), Aquilonia (6), Villanova del Battista (6), Rocca San Felice (5), Trevico (5), Torre le Nocelle (5), Torrioni (4), Montefusco (4), Greci (3), Lapio (3), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Castel Baronia (3), Teora (2), Sant'Andrea di Conza (2), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Luogosano (2), Paternopoli (2), San Mango sul Calore (2), Castelvetere sul Calore (1), Morra de Sanctis (1), Montaguto (1).



