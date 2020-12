La comunità di Montoro si trova a dover contare una nuova vittima del Coronavirus oltre ai contagi. Ieri mattina è deceduta nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino una 76enne della città della Valle dell'Irno. La donna era ricoverata dal 30 novembre scorso in terapia sub intensiva ed era stata intubata il 3 dicembre. Ieri il suo cuore ha cessato di battere. Sul fronte dei positivi, l'Irpinia ne registra altri 42 su 872 tamponi analizzati. Si riduce la percentuale tra casi scovati e test processati. L'indice scende al 4,8%. Trend in calo che restituisce un quadro più confortante rispetto alle settimane scorse. Ci sono però ancora decessi.

La comunità di Montoro è costretta a registrare un altro lutto. Affranto il sindaco Girolamo Giaquinto: «Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a tutta la famiglia per la perdita subita», dice Giaquinto dalla pagina Facebook del Comune. Poi traccia un bilancio giornaliero della situazione nella città. «Registriamo un nuovo caso di positività al Covid-19 e la guarigione di quattro nostri concittadini fa sapere la fascia tricolore - A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile».



I 42 nuovi contagi riportati nel bollettino dell'Asl fanno riferimento a 2 persone residenti ad Ariano Irpino, 1 ad Atripalda, 1 ad Avella, 8 ad Avellino, 4 a Bonito, 1 a Castel Baronia, 1 a Contrada, 1 a Domicella, 1 a Flumeri, 1 a Grottaminarda, 1 a Luogosano, 1 a Marzano di Nola, 1 a Mercogliano, 9 a Montefalcione, 1 a Monteforte Irpino, 1 a Montoro, 1 a Moschiano, 1 a Nusco, 1 a Paternopoli, 1 a Quindici, 1 a Rotondi, 1 a Serino, 1 a Taurano. Numeri alti nel capoluogo e a Montefalcione, con casi relativi a gruppi familiari. Con i 42 positivi comunicati ieri dall'Azienda sanitaria, il bilancio della seconda ondata calcolata dallo scorso luglio, che comprende guariti e decessi, riporta 8.426 casi complessivamente in provincia. Questa la situazione Comune per Comune: Avellino sale a quota 1.131, Montoro va a 509, Avella è a 332. Seguono Mercogliano (269), Ariano Irpino (230), Monteforte Irpino (229), Cervinara (216), Mirabella Eclano (209), Atripalda (197), Solofra (178), Baiano (168), Lauro (149), Grottaminarda (148), Mugnano del Cardinale (140), Sperone (117), Montella (107), Altavilla Irpina (96), Quindici (93), Montemiletto (91), Pratola Serra (90), Lioni (89), Gesualdo (86), San Martino Valle Caudina (85), Forino (84), Volturara Irpina (78), Serino (78), Rotondi (78), Sirignano (75), Frigento (74), Roccabascerana (66), Nusco (63), Aiello del Sabato (61), Fontanarosa (61), Domicella (60), Serino (60), San Potito Ultra (59), Sant'Angelo dei Lombardi (59), Moschiano (58), Pago Vallo Lauro (57), Ospedaletto d'Alpinolo (56), Sturno (55), Bonito (55), Marzano di Nola (54), San Michele di Serino (51), Flumeri (49), Vallata (48), Capriglia Irpina (46), Manocalzati (44), Venticano (42), Grottolella (41), Cesinali (41), Prata Principato Ultra (37), Contrada (36), Taurano (35).



Inoltre a Savignano Irpino (33), Santa Lucia di Serino (33), Candida (32), Santo Stefano del Sole (31), Santa Paolina (31), Summonte (29), Montemarano (29), Montecalvo Irpino (28), Montefalcione (28), Casalbore (27), Montefredane (27), Quadrelle (27), Calitri (27), Taurasi (27), Bisaccia (27), Chiusano San Domenico (27), San Sossio Baronia (26), Carife (25), Melito Irpino (25), Caposele (24), Pietrastornina (24), Villamaina (23), Salza Irpina (23), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (20), Scampitella (20), Cassano Irpino (19), Montefusco (18), Tufo (17), San Nicola Baronia (17), Sorbo Serpico (17), Torella dei Lombardi (17), Aquilonia (16), Zungoli (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Torre le Nocelle (14), Vallesaccarda (14), Lapio (12).

Infine Trevico (11), Lacedonia (11), Castel Baronia (11), Calabritto (10), Parolise (9), Paternopoli (9), Castelvetere sul Calore (8), Senerchia (8), Conza della Campania (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).

