Ultimo aggiornamento: 22:24

Hernán Crespo l'ex campione di Lazio e Milan attuale allenatore del Club argentino Defesa y Justicia militante in prima divisione argentina lancia dalla lontana Argentina un appello in favore del presidio ospedaliero di Ariano Irpino il Frangipane in questo momento di crisi dovuta al coronavirus.