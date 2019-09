CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Settembre 2019, 08:24

ARIANO IRPINO Vincenzo Grasso Emessa l'ordinanza della Polizia Municipale che disciplina il transito a contrada Creta, dove sono cominciati i lavori per il rifacimento della rete adduttrice e per la sistemazione di parte del manto stradale. In pratica per 18 giorni( ma ne occorreranno di più) viene istituito il divieto di transito su via Creta, nel tratto interessato dai lavori compreso tra la diramazione per contrada Acquasalza e il tratto di collegamento in direzione di Melito Irpino. La ditta Grama, esecutrice dei lavori, sta...