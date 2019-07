CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 16 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che ne sarà dell'Us Avellino 1912 e della Felice Scandone? È questo l'interrogativo che da oltre due settimane si pongono i tifosi biancoverdi. Da quando la tempesta si è scatenata sulla Sidigas di Gianadrea De Cesare con la richiesta di istanza di fallimento per cento milioni di euro da parte della Procura e il sequestro dei beni per la stessa cifra. Tempesta calmata, almeno parzialmente, con la presentazione e l'accettazione da parte della sezione del tribunale fallimentare di un concordato in bianco da parte dei legali dell'azienda. Ma il calcio e il basket non hanno di certo i tempi della giustizia.