Crisi del settore riabilitativo, l'appello di Polizzi: «Intervenga la Regione»

«Il settore riabilitativo è in crisi». A dare l’allarme il presidente dell’Aspat Campania Pierpaolo Polizzi. Ieri, un incontro per fare chiarezza su quanto sta accadendo al comparto riabilitavo di Avellino e dell’intera Irpinia.

«Rispetto agli andamenti dei consumi e tenendo conto del monitoraggio che facciamo - afferma Polizzi- costantemente delle risorse e delle attività, il rischio è che in autunno ci ritroveremo nell'impossibilità di dare continuità assistenziale ai cittadini per la riabilitazione».

«C’è necessità di una distributiva omogenea delle risorse regionali e del superamento delle non più tollerabili diseguaglianze territoriali. Abbiamo la possibilità di fare proposte percorribili, plausibili che sono la continuazione di quanto già avviato nel 2014 da parte della Regione Campania sul problema delle quote capitali. L'Asl di Avellino, purtroppo, è la più sottostimata rispetto alla distribuzione dei budget in quota capitale.

Occorre che la Regione Campania attui dei correttivi per superare questa crisi che investe il settore della riabilitazione»