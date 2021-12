Crolla parte del soffitto sull'altare per fortuna la chiesa era chiusa

Crolla una parte del soffitto in chiesa. Domenica di paura a Baiano. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, intorno alle 11 di oggi, sono intervenuti in corso Garibaldi, nella chiesa di Santo Stefano per il crollo di parte del soffitto.

I calcinacci sono finiti sull’altare. La squadra ha recuperato la statua di Santo Stefano ed il presepe, collocandoli in luogo sicuro. Quando si è verificato il problema la chiesa era ancora chiusa. E ciò ha scongiurato rischi alle persone.