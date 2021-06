Cede una trave, crolla il tetto di una casa: coniugi in salvo

Cede una trave, crolla il tetto di una casa ad Atripalda. La copertura è venuta giù completamente. Salvi i coniugi all'interno, che sono usciti dall'abitazione quando hanno cominciato ad udire degli scricchiolii. Preoccupati si sono allontanati dalla casa, poco dopo il tetto è collassato.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Sono in corso approfondimenti tecnici per verificare la tenuta dell'edificio. Per la coppia, dunque, solo un notevole spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza.