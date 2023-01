Di nuovo transennato e interdetto alla circolazione il tratto San Martino-Roccabascerana della Strada Asi che dovrebbe collegare l'area industriale Caudina a Pianodardine. A poco più di un mese dalla riapertura e dopo circa due anni di chiusura al traffico, nuovo stop. Una strada i cui lavori di realizzazione sono iniziat nei primi anni 80 del secolo scorso e che non va oltre Roccabascerana.

APPROFONDIMENTI Raccolta a singhiozzo a causa della neve IrpiniAmbiente attacca Alta Irpinia, 20 ore senza corrente a causa della neve Neve in Irpinia, paesaggi di incanto : prove di turismo invernale

A causa delle forti piogge dei giorni scorsi ha ceduto un muro di contenimento e il terreno di risulta ha invaso la carreggiata. Ora cominciano nuovamente i disagi per i tanti pendolari e non che ogni giorno raggiungono dalla Valle, il capoluogo e che grazie a questo tratto di strada evitano di dover percorre la provinciale che attraversa i comuni. Il timore è che ora la strada debba restare chiusa per altri due anni.

«Già da questa notte ed anche questa mattina- dice il presidente dell'Asi Pasquale Pisano - siamo stati sul posto per capire cosa fosse successo, ma soprattutto per mettere in sicurezza l'area ed evitare problemi agli automobilisti che percorrono questa strada. Una strada strategica che chiaramente merita molta più attenzione».

Nel prossimo comitato direttivo dell'Asi convocato già per giovedì, sarà dato incarico all'area tecnica di avviare con l'Università degli Studi di Napoli uno studio sulle cause del crollo del muro e individuare la soluzione tecnica di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

«Ci muoveremo anche per capire se ci sono eventuale responsabilità rispetto a quanto è accaduto», dice Pisano

A breve sarà appaltato il primo stralcio del terzo lotto e quindi la strada arriverà fino ad Arpaise; è stato finanziato anche il secondo stralcio del terzo lotto per 40 milioni di euro per collegare Arpaise con Altavilla. Manca il finanziamento del quarto lotto, Altavilla-Pianodardine.