Crollo nella basilica paleocristiana di Prata: interrogazione a Franceschini

Una interrogazione al ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini sul crollo avvenuto nei giorni scorsi nella Basilica paleocristiana dell' Annunziata a Prata Principato Ultra (nella foto da Fb Paolo Antonio D’Onofrio) è stata presentata dal senatore della Lega Ugo Grassi.

«I danni architettonici sono ingenti, - afferma Grassi nel testo - è crollato infatti l'ipogeo della Basilica, in conseguenza del crollo di un costone tufaceo, probabilmente a seguito di infiltrazioni di acqua piovana».

Nella Basilica, che è di proprietà della curia di Avellino e sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza di Avellino e Benevento, ci sono importantissime testimonianze dell'arte bizantina, rileva il senatore della Lega,.. «Il rischio adesso è che la frana possa estendersi anche alla parte superiore della basilica, che è ricoperta con affreschi di epoca bizantina» - afferma Grassi - che chiede a Franceschini «se intenda attivare con la massima urgenza la procedura per la messa in sicurezza della Basilica». e «se sia stato programmato il sopralluogo dei tecnici della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per accertare le cause del cedimento e studiare gli interventi opportuni per salvare l'ipogeo».